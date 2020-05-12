Криптонит Startup Challenge определил 20 полуфиналистов сезона 2020 года

Москва, 12 мая. Инвестиционная компания "Криптонит" (входит в "ИКС Холдинг") завершила отборочный раунд второго Всероссийского конкурса технологических стартапов Криптонит Startup Challenge. По его итогам на выход в финал претендуют 20 команд. Заявки на участие в сезоне 2020 подали 529 стартапов.

В течение апреля организационный комитет и экспертный совет конкурса оценивал заявленные проекты. Команды, набравшие наибольшее количество баллов по системе оценки, соберутся на очных защитах и представят проекты членам жюри. Полуфинальные раунды состоятся в онлайн-формате 14 и 15 мая.

"В этом году на конкурс заявлено немало интересных стартапов, чьи команды вместе с пониманием потребностей рынка обладают амбициями и необходимыми компетенциями. Большинство из них решают важные задачи в своем классе, от проектирования новых объектов IТ-инфраструктуры до анализа потокового видео в робототехнике, - отметил Данил Жариков, директор инвестиционных проектов ИК "Криптонит". - Все они в будущем могут составить конкуренцию технологиям и решениям на их основе DJI, ABBYY Compreno, Google AutoML, Akamai и других известных на весь мир компаний".

В новом сезоне 13 из 20 полуфиналистов представляют Москву, семь стартапов представляют областные и региональные центры: Дубну, Санкт-Петербург, Волгоград, Новосибирск, Екатеринбург и Пятигорск. Большинство проектов сезона 2020 года принимают участие впервые. Есть в конкурсе и команды, дошедшие до финала в конкурсе прошлого года, - Mind&Machine и Botkin.AI.

Вартан Хачатуров, эксперт конкурса, генеральный директор НПК "Криптонит", рекомендует всем участникам полуфинала: "Раскройте суть технологии, найдите то, что по-настоящему выделит вас. Оценивать жюри будет детально, это будет серьезный отбор. Ведь для нас как технологической компании важно, чтобы под видом технологии была не просто маркетинговая упаковка, а нетривиальная идея, которая может стать основанием для долгого и технологически интенсивного развития бизнеса".

Среди полуфиналистов - стартапы, реализующие технологии информационной безопасности, интернета вещей, робототехники и аппаратные решения для бизнеса. Наиболее популярным направлением стал искусственный интеллект. Фаундеры применяют технологии AI в таких сферах как медицина, промышленность и ритейл.

ТОП 20 стартапов Криптонит Startup Challenge 2020:

MedFrame, Москва - платформа для верификации и подготовки данных для машинного обучения в медицине. MEDVR, Москва - VR симуляторы для медицины. Botkin.AI, Москва - платформа для анализа медицинских изображений. Via.Delivery, Москва - платформа для доставки и выдачи заказов интернет-магазинов в сетевом ритейле. AIDRONE, Дубна - технология интеллектуализации дронов для мониторинга инфраструктурных объектов. Mind&Machine, Москва - сервис для оптимизации планирования и управления персоналом. Stereotech, Волгоград - технология пятикоординатной печати. Gorserv, Москва - маркетплейс и городская служба сервиса. Craft Talk, Москва - интеллектуальная омниканальная чат-платформа. DST, Новосибирск - аналитическая платформа для обработки неструктурированных данных. Thercon, Екатеринбург - энергоэффективное теплоотведение для ЦОД-инфраструктуры. КАРТАУРОЖАЯ, Москва - сервис прогноза сбора урожая. VR Concept, Москва – приложение виртуального прототипирования для коллективной работы с цифровыми двойниками. Rembrain, Москва - облачная платформа для обучения роботов. Linc (Aura360), Пятигорск - универсальная технология передачи данных и управления IoT устройствами. Botman.one, Москва - визуальный конструктор для автоматизации бизнес-процессов. Uploadcare, Санкт-Петербург - облачная платформа для ускоренной доставки контента. Expasoft, Новосибирск - платформа для периферийных вычислений на основе технологий ускорения нейронных сетей. Texel, Москва - технология сканирования и измерения тела человека для рекомендации подходящего размера одежды. SafeCopy, Москва - решение для защиты печатных, графических и электронных копий документов.

В составе экспертов полуфинала:

- Эмин Антонян, вице-президент, "ИКС Холдинг";

- Вартан Хачатуров, генеральный директор, НПК "Криптонит";

- Алексей Крутицкий, генеральный директор, "Форпост";

- Александр Зинченко, технический директор, "ИКС Холдинг";

- Алексей Милевский, инвестиционный директор, Mail.ru Group.

Результаты полуфинальных раундов будут объявлены не позднее 20 мая. В финал прорвутся только 10 команд, которые представят свои идеи жюри – главам крупнейших корпораций страны, среди которых: основатель "ИКС Холдинга" Антон Черепенников, генеральный директор USM Management Иван Стрешинский, управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий и генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.

Призовой фонд конкурса составляет 10 млн рублей. Кроме финансирования команда-победитель получит комплексную диагностику заявленного проекта, практические рекомендации по доработке и масштабированию и возможность запустить пилот на базе компаний "ИКС Холдинга" (около 30 предприятий).

О ИК "Криптонит"

Инвестиционная компания "Криптонит" в cоставе Группы компаний "Криптонит" создана в 2018 году и входит в многопрофильную IТ-структуру ИКС Холдинг, основанную Антоном Черепенниковым. ИК "Криптонит" инвестирует как в технологические стартапы, так и в уже успешные коммерческие IТ-проекты в России с целью поддержки и развития научного потенциала страны. Одним из ключевых источников поиска и привлечения IТ-талантов является Всероссийский конкурс для молодых предпринимателей и ученых Криптонит Startup Challenge. Больше информации на сайте.

О конкурсе

Криптонит Startup Challenge – Всероссийский конкурс технологических стартапов – впервые прошел в 2019 году и стал одним из ключевых событий на рынке венчурных инвестиций. Призовой фонд составил 10 млн рублей. В жюри конкурса вошли главы крупнейших российских и международных корпораций и инвестфондов: USM Management, "ИКС Холдинг", Mail.ru Group, "Ростех", "МегаФон", Almaz Capital и BCG Россия. Проект поддержали 23 российских вуза, среди которых МГТУ им. Баумана, МФТИ, МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, СПбПУ, ИТМО, НГУ, ТУСУР, ИРНИТУ и другие. Больше информации о конкурсе на Криптонит Startup Challenge.

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