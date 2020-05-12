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Конференция "WOWHR GLOBAL CONFERENCE: RESTART после COVID-19" пройдет 4 июня

В рамках мероприятия выступят шесть HR-экспертов из США, Сингапура и Великобритании

Москва, 12 мая. Шесть лучших международных спикеров в сфере HR выступят на онлайн-конференции "WOWHR GLOBAL CONFERENCE: RESTART после COVID-19", которая будет транслироваться на Россию, страны СНГ, Европу и Азию.

Команда HR-tv.ru объединила опыт лучших экспертов из США, Сингапура и Великобритании, чтобы понять, что ждет мир после COVID-19, как восстановить работу компаний после пандемии, какие актуальные тенденции себя проявят, какая новая культура и образ мышления помогут людям стабилизироваться после кризиса.

Четвертого июня с 12:00 до 19:00 в рамках мероприятия выступят лидеры международного масштаба:

- Josh Bersin, HR-аналитик международного уровня, декан Академии Джоша Берсина (США);

Тема: "Большая перезагрузка: приоритеты HR во время кризиса".

- Dave Ulrich, профессор школы бизнеса в Университете Мичигана (США);

Тема: "Трансформация HR-функции для повышения эффективности компаний".

- David Yang, эксперт в AI и HR-аналитике, основатель ABBYY, сооснователь Yva.ai (США);

Тема: "Формальные и неформальные лидеры: кто на самом деле управляет вашей организацией?"

- Linda Sharkey, трансформационный эксперт, автор книг, спикер и коуч по развитию лидерства (США);

Тема: "Лидерство и трансформация культуры".

- Jaclyn Lee, HR-директор в Сингапурском Университете Технологии и Дизайна, старший член Совета по HR-аналитике и технологиям (Сингапур);

Тема: "HR-стратегия: как изменится модель управления людьми, когда мы преодолеем кризис".

- Lucy Adams, директор компании Disruptive HR, экс-HR Директор BBC (Великобритания);

Тема: "Новые навыки и образ мышления для лидеров и HR-команд будущего".

Возрастная категория 18+. 

Подробности по ссылке или по тел. +7 (495)-972-90-98.

HR-tv.ru - интернет-ресурс об эффективном управлении человеческим капиталом, крупнейший организатор HR-мероприятий в стране, организатор международной бизнес-премии WOW!HR, которая проходит в России, Армении и Казахстане, создатель профильной онлайн-Академии.

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