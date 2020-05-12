В Пермском крае возобновляют работу МФЦ

ТАСС, 12 мая. Со вторника в Пермском крае возобновили прием посетителей в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) "Мои Документы". Соответствующее постановление подписал глава региона Дмитрий Махонин накануне праздников, сообщают в департаменте пресс-службы администрации губернатора.

"Поскольку на территории Пермского края сохраняется риск распространения коронавирусной инфекции, принимать документы в многофункциональных центрах будут исключительно по предварительной записи и по ограниченному перечню услуг. Так, записаться в МФЦ можно для регистрации сделки купли-продажи недвижимости, снятия обременения с объекта, подачи заявления на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, ликвидации деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, подтверждения или восстановления учетной записи на портале Госуслуг. Полный перечень можно посмотреть на сайте МФЦ. Выдача результатов также будет осуществляться по записи после подтверждения готовности документов", - сообщили в пресс-службе.

Число действующих окон в филиалах МФЦ Пермского края сократится более чем наполовину. При посещении МФЦ посетителям необходимо иметь медицинскую маску, перчатки, а также собственную ручку для заполнения заявления. Пермякам также напомнили, что получить большинство государственных услуг можно удаленно, не выходя из дома, воспользовавшись порталом Госуслуг.

С чем обращаются в МФЦ

Как рассказали ранее в пресс-службе Минэкономразвития РФ, число обращений граждан в МФЦ снизилось в первую нерабочую неделю до 94 тыс., в то время как ранее в МФЦ страны обращалось до 3 млн человек еженедельно. В министерстве добавили, что преимущественно россияне обращаются за услугами соцзащиты (по вопросам получения пособий и выплат), за выписками ЕГРН, по вопросам регистрации недвижимости и кадастрового учета. Часть обращений связана с услугами ЗАГС (регистрация рождения и смерти), МВД (прописка, паспорт, справка о несудимости), Пенсионного фонда России (назначение пенсии, материнский капитал, детские пособия), а также Федеральной налоговой службы (регистрация юрлиц и ИП).

Также уточняется, что региональные порталы МФЦ активизировали работу по развитию сервисов, позволяющих направить запросы с возможностью прикрепить файлы. В некоторых центрах внедряются чат-боты, чтобы в автоматическом режиме проинформировать заявителя или направить в колл-центр. Также наблюдается рост нагрузки на колл-центры МФЦ за последний месяц во всех субъектах РФ. В среднем количество звонков увеличилось в четыре раза.