ТАСС, 12 мая. Тюменская строительная отрасль продолжает работу, сообщили в департаменте общественных связей Тюменской области. На сегодняшний день свыше 1500 организаций, осуществляющих строительную деятельность, включены в единый реестр работающих предприятий. Общая численность работников, получивших возможность работать, составляет более 50 тыс. человек. Возобновлены работы на всех объектах социальной инфраструктуры, строительство которых осуществляется за счет областного бюджета.

В настоящее время в регионе ведется строительство 201 объекта общей жилой площадью более 2,8 млн кв. м. В 2020 году в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" планируется к вводу 1,756 млн кв. м жилья. План на 2019 год по вводу строители Тюменской области перевыполнили, построив 1,615 млн кв. м.

Как уточнили накануне в пресс-службе губернатора Тюменской области, глава региона Александр Моор продлил комплекс ограничительных и иных профилактических мероприятий в регионе до 31 мая 2020 года. Документом разрешены прогулки на улице не более двух человек вместе, при условии соблюдения дистанции до других граждан не менее 1,5 м, и занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе не более двух человек вместе, при условии соблюдения расстояния между занимающимися не менее 5 м. До 18 мая будут действовать ограничения по работе предприятий торговли, торгово-развлекательных центров, предприятий общественного питания, бытового обслуживания, фитнес-комплексов, иных предприятий и индивидуальных предпринимателей. Также до 18 мая остаются ограничения на посещение парков, скверов, иных открытых мест массового отдыха людей.