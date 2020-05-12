Второй Московский академический экономический форум пройдет 14-31 мая

Москва, 12 мая. Второй Московский академический экономический форум (МАЭФ), организованный Российской академией наук (РАН), Вольным экономическим обществом России (ВЭО России) и Международным Союзом экономистов (МСЭ), пройдет 14-31 мая 2020 года.

Форум посвящен теме "Постпандемический мир и Россия: новая реальность?".

Архитектура МАЭФ включает основную онлайн-сессию, которая состоится 14 мая в 12:00 в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". Также с 15 по 31 мая в формате экспертной дискуссии по материалам онлайн-сессии пройдет заочная сессия.

Четырнадцатого мая работу МАЭФ откроют сопредседатели МАЭФ – президент РАН, академик РАН Александр Сергеев и президент ВЭО России, президент МСЭ, директор Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте Сергей Бодрунов.

Цель сессии – анализ текущей экономической ситуации, экспертная дискуссия, способствующая разработке рекомендаций для формирования общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики согласно поручению президента России от 28 апреля 2020 года.

В числе спикеров онлайн-сессии:

Абел Аганбегян, сопредседатель Программного Комитета МАЭФ, заведующий кафедрой экономической теории и политики РАНХиГС при Президенте РФ, академик РАН, д.э.н., профессор.

Александр Дынкин, сопредседатель Программного Комитета МАЭФ, президент ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, член Президиума РАН, академик РАН, д.э.н., профессор.

Александр Некипелов, вице-президент ВЭО России, директор Московской школы экономики МГУ имени Ломоносова, академик РАН, д.э.н., профессор.

Борис Порфирьев, сопредседатель Программного Комитета МАЭФ, член Президиума РАН, член Президиума ВЭО России, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, д.э.н, профессор.

Роберт Нигматулин, член Правления ВЭО России, научный руководитель Института океанологии РАН имени П.П. Ширшова, член Президиума РАН, академик РАН, д.ф-м.н., профессор.

Андрей Клепач, член Правления ВЭО России, заместитель Председателя (главный экономист) Внешэкономбанка.

Руслан Гринберг, сопредседатель Оргкомитета МАЭФ, вице-президент ВЭО России, научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор.

Алексей Ведев, заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара, д.э.н.

Константин Корищенко, заведующий кафедрой "Фондовые рынки и финансовый инжиниринг" РАНХиГС.

Зарегистрироваться в качестве участника сессии можно до 12 мая по электронной почте nauka2@veorus.ru или на сайте.

Ссылка для участия в онлайн-сессии будет направлена дополнительно после подтверждения регистрации.

По итогам сессий МАЭФ тексты докладов и выступлений на онлайн и заочной сессиях будут опубликованы в сборнике МАЭФ-2020 (специальный выпуск "Научные труды ВЭО России" - совместное издание ВЭО России, РАН и МСЭ).

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