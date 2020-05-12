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Росконгресс опубликовал дайджест об экономическом состоянии инфраструктурных компаний

Авторы исследования анализируют сценарии развития инфраструктурной отрасли и меры государственной поддержки инфраструктурных проектов

Москва, 12 мая. В информационно-аналитической системе ROSCONGRESS.ORG размещен аналитический дайджест "Инвестиции в инфраструктуру: снизит ли государство вложения в отрасль?", подготовленный InfraOne Research - исследовательской группой инвестиционной компании InfraOne.

В дайджесте рассматривается, как пандемия коронавируса отражается на экономическом состоянии инфраструктурных компаний, а также анализируются сценарии развития инфраструктурной отрасли и меры государственной поддержки инфраструктурных проектов.

Авторы исследования полагают, что из-за борьбы с пандемией коронавируса снизятся прямые инфраструктурные расходы Российской Федерации, а также расходы на реализацию Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Также вероятно снижение финансирования проектов по строительству инфраструктуры в рамках госпрограмм.

Однако у некоторых актуальных проектов - например, в здравоохранении - высоки шансы стать исключением, отмечают в InfraOne Research. По оценке исследователей, федеральные расходы на строительство медучреждений будут расти как минимум до конца года. Также в этот период возможен еще больший пересмотр отраслевых планов на следующие годы, поскольку борьба с пандемией обнажила проблемы с медицинской инфраструктурой во многих российских регионах.

Также авторы исследования отмечают следующую особенность экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса: с минимальными потерями через него могут пройти компании с более низкой рентабельностью, если их деятельность не ограничивает режим самоизоляции. Вместе с тем в нынешних условиях сильнее может пострадать традиционно более успешный и рентабельный бизнес, чья выручка тесно связана с потоками клиентов, ведь на него больше всего повлияет продолжительная приостановка деятельности.

Полный текст обзора доступен на сайте Фонда Росконгресс.

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