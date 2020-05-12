Москва, 12 мая. В рамках второй серии роуд-шоу "Енисейская Сибирь" состоялась презентация инвестиционного потенциала Красноярского края. Проект в онлайн-формате проводит Фонд Росконгресс совместно с дочерней структурой, фондом "РК-Инвестиции", во взаимодействии с АО "Корпорация развития Енисейской Сибири" и медиахолдингом "МКР-Медиа".

Руководитель направления по инвестиционным предложениям АО "Корпорация развития Енисейской Сибири" Владислав Полунин рассказал о ключевых проектах и мерах поддержки инвесторов, задача которых создать благоприятные условия для бизнеса в Красноярском крае. Среди них – проекты "Развитие производства извести", "Развитие производства аморфного графита на базе графитовой фабрики в г. Красноярск", "Развитие производства малотоннажной химии". Все эти инициативы входят в инвестиционный мегапроект "Енисейская Сибирь".

"В Красноярском крае много различных возможностей и полезных ископаемых, которые имеют различные направления использования. Мы можем говорить, что у нас сложилась некоторая специализация вокруг цветных металлов, помимо золота, это различные платиновые металлы, медно-никелевые группы. И если мы говорим еще о чем-то универсальном, то у нас достаточно развита угольная отрасль, сейчас и уголь, и углехимия находят новые возможности для развития новой продукции. Это в дальнейшем может стать возможным экспортным потенциалом для нас", – отметил Владислав Полунин.

Он подчеркнул, что все инвестиционные предложения одобрены правительством края. Для инвесторов предусмотрены гибкие инструменты инвестирования, они также смогут получить преференции, господдержку.

Презентацию можно посмотреть на YouTube-каналах Фонда Росконгресс, Инвестиционной платформы регионов России и "БРИКС ТВ". В 17:00 по московскому времени программа выйдет в эфире телеканала "БРИКС ТВ".

"Содействие инвестиционному развитию регионов – одно из важных направлений Фонда Росконгресс. Роуд-шоу призвано показать зарубежным и российским инвесторам возможности, существующие в сибирских регионах, наладить коммуникации между участниками процесса, — отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев. — Ранее с этой же целью мы совместно с дочерней структурой, фондом "РК-Инвестиции", запустили специальный проект по привлечению инвестиций в субъекты Российской Федерации. Инвестиционная платформа регионов России investinregions.ru – это уникальное информационное пространство и коммуникационная среда, объединяющая интересы регионов, инициаторов проектов и инвесторов".

Первая серия роуд-шоу с участием генерального директора АО "Корпорация развития Енисейской Сибири" Сергея Ладыженко состоялась 30 апреля.

В следующих роуд-шоу выступят заместитель генерального директора — руководитель представительства по Республике Хакасия АО "Корпорация развития Енисейской Сибири" Михаил Крутских и руководитель представительства по Республике Тыва АО "Корпорация развития Енисейской Сибири" Евгения Хертек. Они расскажут о возможностях ведения бизнеса в своих регионах.

Модератором дискуссий выступает известный консультант по вопросам управления, специалист по поведенческим данным и докладчик Доктор Морис "Тони" Юинг (профессор, Кембриджский университет, США).

Комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь" – это три территории, разделяющие общую культуру, историю, природу. Красноярский край, Хакасия и Тыва обладают экономической и инфраструктурной связностью, которая дает возможности для комплексного развития, повышения уровня жизни и благосостояния жителей. Проект "Енисейская Сибирь" был инициирован главами трех субъектов и получил поддержку президента и правительства России.

Итоговое видео всех онлайн-роуд-шоу можно будет посмотреть в Информационно-аналитической системе Росконгресс.

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