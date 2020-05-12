Сколково проведет технологическую виртуальную конференцию Startup Village Livestream '20

Москва, 12 мая. Крупнейшая международная технологическая виртуальная online-only конференция Startup Village LiveStream ’20 пройдет 21 и 22 мая. Она состоится в год 10-летия создания Фонда "Сколково". Благодаря новейшим технологиям более 15 000 участников смогут просматривать наиболее интересные лекции и сессии, встречаться онлайн с инвесторами и менторами, а также общаться со спикерами и друг с другом в режиме реального времени из любой точки мира.

В 2020 году Startup Village пройдет в восьмой раз. Виртуальная площадка конференции соберет 300 мировых экспертов, руководителей крупнейших компаний и более 1 000 инвесторов. 4 500 стартапов получат шанс представить свой проект экспертам в области технологий и развития бизнеса, найти инвесторов и бизнес-партнеров, а также побороться за призовой фонд в 24 000 000 рублей.

Конференция предложит участникам пять основных трэков: Global Track, Industry track, Keynote track, Partner track и Investment track; в рамках деловой программы участники смогут следить за ходом 80 интерактивных виртуальных сессий, посвященных технологическим трендам, становлению новых рынков, трансформации бизнес-моделей и интеграции инновационных технологий в бизнес-практику.

Каждый стартап получит возможность представить свой продукт и выиграть денежный приз в одной из четырех основных категорий (IT, BioTech, Industrial Tech, Energy Tech), а также найти инвесторов и партнеров в режиме онлайн, через виртуальный кабинет - он будет доступен для участников и членов жюри из любой точки мира.

Около 200 стартапов примут участие в Startup Bazaar, виртуальной интерактивной выставке проектов, в рамках которой молодые команды представят перспективные российские технологические разработки на стадии от прототипа до готового продукта.

Коммуникационным "клеем", который связывает всех участников в условиях online-only конференции, станет собственное технологическое решение SUV Matchmaking, оно позволит начать чат с любым инвестором, спикером, стартапом и представителем корпорации в личном кабинете участника.

Среди подтвержденных спикеров конференции такие эксперты мировой технологической арены, как Гай Дитрих (Cisco), Анима Анандкумар (NVIDIA, Калифорнийский технологический институт), Риккардо Мазуччи (Intel), Карлос Эдуардо Эспиналь (Seedcamp), Кримсон Роуз (Burning Man Project), Давид Ян (ABBYY, Yva.ai), Самайра Мехта (Coder Bunnyz), Джон Медвед (OurCrowd), Николя Брюссон (BlaBlaCar), Дэнни Перекальски (Утконос ОНЛАЙН), Александр Видиборский (Atomico), Сиссель Хансен (Startup Guide), Роб Де Фео (Amazon Web Services), Уинджи Сампайо (Cartier Women’s Initiative), Макс Крайнов (Aviasales), Амир Амиди (Plug and Play).

Каждый стартап и предприниматель также смогут абсолютно бесплатно представить свой проект менторам в формате тет-а-тет по видео-связи. Менторы Startup Village Livestream ’20 подскажут, как сделать стартап более привлекательным для инвестора, прокомментируют жизнеспособность идеи и бизнес-модели, дадут ценные рекомендации.

Среди менторов конференции - директор по продажам Google в России Максим Браверман, управляющий директор инвестиционного товарищества "Новая Индустрия" Илья Гольд, глава акселерационных программ Московского инновационного кластера Владимир Дьяков, советник генерального директора Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин, CEO фонда ASTER FUND Елена Астер, CEO Angelsdeck Игорь Калошин и еще более 20 признанных технологических и отраслевых экспертов.

Для регистрации в крупнейшей бесплатной технологической конференции года участникам, стартапам и экспонентам необходимо перейти по ссылке и заполнить краткую форму.



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