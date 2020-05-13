Алексей Текслер выделил дополнительные средства на поддержку предприятий ЖКХ

ТАСС, 13 мая. Миллиард рублей из бюджета Челябинской области будет направлен в территории на санобработку для предотвращения распространения COVID-19, на расчеты предприятий ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы, а также на неотложные техмероприятия по подготовке к отопительному сезону. О мерах поддержки предприятий ЖКХ заявил губернатор Алексей Текслер на заседании с главами муниципальных образований, сообщают в управлении пресс-службы и информации регионального правительства.

"На заседании оперативного штаба мы приняли беспрецедентное решение о поддержке предприятий ЖКХ, выделяются соответствующие средства на топливно-энергетические ресурсы и проведение санитарной обработки подъездов многоквартирных домов. Прошу реализовать максимально быстро меры поддержки, они необходимы предприятиям ЖКХ для того, чтобы пройти этот период, подготовиться к зиме", – подчеркнул Текслер.

По словам заместителя губернатора Сергея Шаля, задолженность населения за месяц выросла на 1 млрд рублей до 17,7 млрд рублей. Задолженность предприятий коммунального комплекса за потребленные ТЭР за год выросла на полмиллиарда рублей.

Глава региона поставил задачу руководителям территорий и областному министерству тарифного регулирования и энергетики решить проблему неэффективных котельных, которые несут убытки. "Вместо того, чтобы из года в год генерировать убытки, давайте уже на системной основе начнем формировать такие системы теплоснабжения, которые отвечали бы реалиям сегодняшнего времени и планам развития муниципалитетов. На это потребуется время, но работу нужно системно организовать", – приводят в пресс-службе слова Текслера.

По данным Минстроя РФ, общий объем задолженности в ЖКХ в начале 2020 года составлял 1,3 трлн рублей. Из них 810 млрд рублей задолжало население, управляющие компании и ТСЖ, 60 млрд рублей - бюджетные организации и более 400 млрд рублей - прочие потребители. В начале апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в качестве меры поддержки населения из-за распространения коронавируса штрафы за неуплату услуг ЖКХ не будут взыскиваться до конца года. По мнению эксперта тематической площадки Общероссийского народного фронта "Жилье и городская среда" Павла Склянчука, норма, накладывающая мораторий на штрафы за неуплату услуг жилищно-коммунального хозяйства с 6 апреля 2020 года по 1 января 2021 года, может неправильно трактоваться на местах, поскольку устанавливает мораторий только на взыскание неустойки, но не на ее начисление. "Пунктом 5 постановления правительства №424 устанавливается мораторий только на взыскание неустойки, но не на ее начисление. Таким образом, на местах норму стали трактовать так, что неустойка за период действия ограничительных мер может быть предъявлена к взысканию после 1 января 2021 года", - сказал Склянчук, добавив, что участники рынка ЖКХ попросили Минстрой России дать разъяснение по применению данной нормы, чтобы определиться с возможностью начисления накопленной неустойки за просрочку платежей по ЖКУ после отмены моратория 1 января 2021 года.

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо председателю правительства с предложением запретить до конца 2020 года взыскивать с частных предприятий штрафы и пени при несвоевременной оплате ими коммунальных услуг. В числе предложений, указанных в его письме, - запретить до конца года отключать пострадавшие компании от коммунальных услуг, запретить взимать плату за коммунальные услуги авансом, заморозить действующие энерготарифы на 2020 и 2021 годы, принять программу льготного кредитования ресурсоснабжающих организаций в связи с выпадающими доходами, связанными с падением спроса и неплатежами.

Зампредседателя общественного совета при Минстрое РФ Светлана Разворотнева также предложила на период пандемии начисление субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг распространить на семьи, финансовое положение которых резко ухудшилось из-за введения ограничительных мер на фоне коронавируса.

"Нерабочие дни завершены, но борьба с эпидемией продолжится. Главное из обращения Путина - необходимость внести изменения в процедуру предоставления такой субсидии не только для тех, кто уже получает ее, но и для тех, кто не справляется с платежами сегодня, потому что финансовое положение семьи резко ухудшилось в период кризиса", - сказала Разворотнева на президиуме общественного совета при Минстрое РФ. Она отметила, что сейчас при выдаче субсидии в расчет принимается доход семьи за шесть месяцев. Эксперт предлагает на период пандемии коронавируса учитывать доход семьи на текущий момент. Она также уточнила, что из-за режима самоизоляции людям стало труднее договариваться о реструктуризации долгов по ЖКХ, осложнился и сбор документов для оформления субсидии.