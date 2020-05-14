Продолжается прием заявок на участие в дизайн-конкурсе "Придумано и сделано в России"

Москва, 14 мая. Прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе предметного дизайна "Придумано и сделано в России" продолжается. Проект учрежден Всероссийским музеем декоративного искусства и Фондом развития Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства и поддержки творческих инициатив. Лучшую работу Всероссийский музей декоративного искусства приобретет в свою коллекцию. Победители во всех номинациях и категориях получат сертификаты на посещение мероприятий музея в 2021 году. Победитель в специальной номинации "Коллекционный дизайн. Концепт" реализует свою концепцию в материале благодаря Mirra Gallery.

В этом году стратегическим партнером конкурса в области защиты авторского права и создания цифровых сервисов выступает отраслевая экосиcтема Russian Design Council, организованная Ассоциацией специалистов предметного дизайна. Именно с помощью цифровых инструментов платформы можно подать работу на конкурс. Каждое предложенное на рассмотрение произведение будет автоматически защищено посредством депонирования на сайте и внесено в блокчейн-инфраструктуру IPСhain. Авторы лучших работ в своих номинациях смогут бесплатно задепонировать 100 объектов на этой платформе. Полный список призов от партнеров конкурса представлен на официальном сайте проекта.

Как отметил президент Ассоциации IPChain, председатель Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский, вопрос защиты интеллектуальной собственности в сфере дизайна стоит чрезвычайно остро. "До сих пор многие специалисты попросту боятся показывать свои работы заказчикам или подавать их для участия в конкурсах, потому что именно на этом этапе недобросовестные партнеры могут воспользоваться черновыми вариантами проектов. Ситуация, когда на глаза контрагенту попадался эскиз, а затем без ведома дизайнера в производство запускалась продукция, выполненная по этому образцу, знакома многим дизайнерам", – сказал он.

Глава профильного комитета РССП отметил, что удобные и доступные цифровые сервисы позволяют полностью нивелировать эту угрозу. "Отправляя работу на конкурс через сервисы Russian Design Council, участники могут быть уверены, что их правам ничто не угрожает. С помощью депонирования и фиксации транзакций в сети IPChain время создания и авторство произведения регистрируются наиболее надежным на сегодняшний день способом – посредством технологии блокчейн. Данные остаются сохранными и неизменными и в любой момент могут быть использованы в качестве доказательства", – сказал Андрей Кричевский.

В основных номинациях конкурса "Промышленный дизайн", "Ремесленный дизайн", "Коллекционный дизайн", "Этический дизайн" к участию принимаются готовые изделия, созданные на территории России: мебель, свет, предметы интерьера и декор, материалы отделки, текстиль для дома, посуда.

В специальной номинации "Коллекционный дизайн. Концепт" принимаются к рассмотрению эскизы, чертежи, макеты, 3D-модели и опытные образцы изделий с преобладающей концептуальной составляющей, находящиеся на стыке дизайна и искусства.

"Проект направлен на поддержку современного российского дизайна. Конкурс дает возможность дизайнерам из различных регионов страны – и начинающим, и тем, кто уже давно в профессии, – показать свои работы ведущим экспертам отрасли, а музею – отобрать лучшие работы для формирования коллекции современного дизайна", – говорит Елена Титова, директор Всероссийского музея декоративного искусства, председатель оргкомитета конкурса.

Шорт-лист проекта сформирует экспертный совет, состоящий из искусствоведов, преподавателей, арт-критиков, коллекционеров. Победителей определит международное жюри, в которое вошли и представители музея-организатора, а также зарубежных музеев и вузов. Среди них Мартина Кандлер-Фрих, директор коллекций и выставочной программы MAK – Museum of Applied Arts (Вена, Австрия), Константин Бойм, глава факультета промышленного дизайна Pratt School of Design (Нью-Йорк, США), Филипп Лонг, директор V&A Dundee (Данди, Шотландия), и Сергей Чобан, архитектор, член Ученого совета Всероссийского музея декоративного искусства , работающий в России и Европе.

"Конкурс "Придумано и сделано в России" проводится второй раз. В этом году появились новые номинации, в том числе специальные, иной подход к формированию жюри и экспертного совета, народное голосование. Впервые мы проводим его с помощью цифровых инструментов защиты авторского права", – отметила руководитель Центра моды и дизайна Всероссийского музея декоративного искусства, куратор конкурса Наталья Логинова.

Одна из задач конкурса – консолидация сообщества предметных дизайнеров, поддержка активной и современной профессиональной среды, способной формировать уникальное предложение для рынка и отстаивать свои интересы. Организаторы уверены, что конкурс должен стать не только увлекательным состязанием, но и коммуникационной площадкой специалистов предметного дизайна.

"В прошлый раз мы получили более 600 заявок. За два года нам удалось привлечь к сотрудничеству региональные союзы и объединения и дополнить базу, которая сейчас насчитывает более тысячи дизайнеров и производителей. Мы хотели бы увидеть работы не только молодых авторов, но и профессионалов, вместе порадоваться за успехи друзей, коллег и доказать, что в России существует хороший дизайн", – сказала председатель отборочной комиссии конкурса Светлана Липкина.

Финалисты конкурса представят свои работы на выставке в Центре моды и дизайна Всероссийского музея декоративного искусства. Церемония награждения победителей и открытие выставки состоятся в октябре 2020 года.

Прием работ продлится до 27 июля. Подать заявку на конкурс можно на сайте конкурса.

Возрастная категория 12+.