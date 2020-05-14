Москва, 14 мая. В рамках подготовки делегаций к участию в Культурном проекте "Дельфийский Омск – 2020" развивается творческое движение #готовимсякДИ2020 в онлайн-формате.

В конце марта 2020 года в целях содействия предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в соответствии с документами государств-участников СНГ, федеральных и региональных органов власти Российской Федерации, было принято решение о переносе молодежного культурного проекта "Дельфийский Омск – 2020" на 6-11 ноября 2020 года.

К этому моменту в субъектах Российской Федерации и странах Содружества Независимых Государств были сформированы Дельфийские сборные, что позволило продолжить подготовку к участию в Дельфийских играх в Омске. С учетом сложившихся обстоятельств значительная часть работы и репетиций перешла в дистанционный онлайн-режим, что сделало необходимым внесение серьезных корректив и введение ранее не использовавшихся подходов содействия творческому росту молодых талантов.

В официальном аккаунте Дельфийских игр в социальной сети "ВКонтакте" в апреле стартовал флешмоб #готовимсякДИ2020, переросший в большое творческое движение. Участники делегаций различных регионов делятся опытом и особенностями подготовки к состязаниям на самоизоляции, выкладывают в соцсети записи репетиций, выступлений и даже специально смонтированные ролики, телепередачи и сюжеты, посвященные подготовке к Дельфийским играм 2020 года.

По мнению самих дельфийцев и пользователей сети Интернет, проект #готовимсякДИ2020 позволяет не только поддерживать связь в условиях самоизоляции и координировать подготовку делегаций к ноябрьским дельфийским состязаниям в Омске, но и дает возможность оценить роль онлайн-технологий в творческом процессе, в том числе в системной подготовке к масштабным состязаниям, а также увидеть новый формат востребованного "культурного" контента.

Справочно

Официальной датой и местом рождения Игр считается 582 г. до н. э., Греция. Вместе с Олимпийскими, Дельфийские (раннее название - Пифийские) игры были запрещены более 1600 лет назад и возродились лишь в начале XX века: с 1927 по 1930 год в Греции проводился Дельфийский фестиваль, ставший полным аналогом античных Пифийских игр. Однако Вторая Мировая война заставила временно прекратить проведение Высшего форума искусств.

Работа по возрождению Дельфийских игр продолжилась в 70-е годы XX столетия в Советском Союзе и проходила в рамках реализации творческих мероприятий молодежных организаций. Накопленный опыт стал одной из предпосылок к созданию в 1999 году Национального Дельфийского совета России (НДС России) и к разработке современного формата Дельфийских игр.

Новая эра Дельфийских игр, ставших всемирным явлением, началась лишь в 2000 году, когда при участии 27 стран в Москве Национальным Дельфийским советом России (НДС России) были проведены Первые всемирные Дельфийские игры современности. В 18 номинациях приняли участие 938 человек, а в состав жюри вошли представители 13 стран.

На сегодняшний день в деятельности Международного Дельфийского комитета (штаб-квартира в Москве) принимают участие представители 115 стран.

В 2014 году был запущен новый формат Игр – Европейские Дельфийские игры. Стартовыми состязаниями данного типа стали Первые открытые молодежные Европейские Дельфийские игры (Волгоград, Российская Федерация), в которых приняли участие представители 26 стран.

К настоящему моменту проведено 14 молодежных Дельфийских игр государств-участников Содружества Независимых Государств. Только в финалах данных мероприятий участвовали более 10 тыс. юношей и девушек в возрасте от 10 до 25 лет из всех стран Содружества.

На национальном уровне проходят Игры отдельных государств, которые являются отборочными состязаниями, позволяющими сформировать сборные на международные дельфийские соревнования. Так, в Российской Федерации состоялись 18 молодежных Дельфийских игр.

Возрастная категория 6+.