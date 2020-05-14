Сельское поселение Локосово в ХМАО впервые получит собственные очистные сооружения

ТАСС, 14 мая. Пусконаладочные работы начались на канализационно-очистной станции в сельском поселении Локосово Сургутского района ХМАО, мощность объекта – 200 куб. м сточных вод в сутки. Как рассказал журналистам глава района Андрей Трубецкой, это первая в истории села с населением свыше 3 тыс. человек станция для очистки сточных вод - прежде стоки собирались здесь в специальные емкости, которые вывозились автотранспортом, что было очень расходно.

"Закончен шефмонтаж технологического оборудования. Стоки пойдут не в емкости для вывоза, а на иловые карты, они будут надлежащего качества. Стоимость проекта - более 70 млн рублей. Благоустройство КОСа идет параллельно и вскоре будет завершено. Также в сельском поселении на месте пустыря появится многофункциональная спортивная площадка, хоккейный корт, на это выделено 15 млн рублей из бюджета Сургутского района. В Локосово построен и уже заселен новый 30-квартирный дом – все квартиры выкупила районная администрация для переселения из аварийного жилья", - рассказал Трубецкой.

Глава района также посетил поселок Тром-Аган и сельское поселение Ульт-Ягун, где проверил ход благоустройства населенного пункта и ремонт котельной.

О районе

Сургутский район - самый крупный район в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. Его площадь составляет 105,5 тыс. кв. км, протяженность с севера на юг – 560 км, с запада на восток – 400 км. В настоящее время включает в себя четыре городских поселения – Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово, и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.