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Арт-парк в Русскинской вошел в реестр лучших федеральных практик в РФ по благоустройству

Объект под открытым небом в деревне Русскинской Сургутского района ХМАО создан на основе рисунков 400 детей по мотивам хантыйских сказок и легенд
Описание
© Отдел информационной политики и аналитической работы администрации Сургутского района ХМАО

ТАСС, 14 мая. Арт-парк в деревне Русскинской Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа вошел в реестр лучших федеральных практик в РФ по благоустройству. Об этом рассказал в своем аккаунте в Facebook глава района Андрей Трубецкой.

Он отметил, что объект создавался большим коллективом взрослых и ребят. В 2018 году в летнем лагере "Этноград" дети предложили идею, взрослые ее поддержали. На каникулах 400 детей рисовали и разрабатывали концепцию скульптурного парка под открытым небом по мотивам хантыйских сказок и легенд. По эскизам и предложениям воспитанников детского лагеря архитекторы спроектировали парк, который стал победителем в номинации "Развитие инфраструктуры для внутреннего и въездного туризма" второго районного грантового конкурса по созданию новых туристических продуктов "Сургутский район – район, способный удивлять!".

"Поздравляю жителей сельского поселения Русскинская и Нягани. Арт-парк в Русскинской и аллея Российской Славы (нацпроект "Жилье и городская среда") вошли в федеральный реестр лучших практик по благоустройству. <…> Детская мечта осуществилась. Парк стал домом для мифов и сказаний народов Севера. Здесь установлено девять скульптур - это главные герои легенд ханты и манси", - написала на своей странице в Instagram губернатор Югры Наталья Комарова.

"С помощью художников детские фигурки обрели вид настоящих произведений современного искусства. Деньги на реализацию проекта, около 11 млн рублей, поступили из нескольких источников: районного бюджета, недропользователей и собственных средств НКО "Среда развития". В день государственного флага России в июле 2019 года мы официально открыли Арт-парк. Район приобрел мощный центр притяжения туристов, который сегодня признан на федеральном уровне", - написал Трубецкой.

Парк полюбился жителям, и в районе решили продолжить проект. В начале мая НКО "Среда развития" снова выиграла конкурс уже со второй очередью парка, которая называется Йонтэх (с хантыйского Игра). Идею снова предложили воспитанники детского лагеря в Русскинской - после сквера они захотели современную игровую площадку. На проект выделяется порядка 15 млн рублей, из них 14 млн – средства консолидированного бюджета (недропользователи и администрация района), 1 млн - средства НКО.

"Вторая часть принципиально отличается от первой. Теперь мы создаем уличный научный парк для детей и взрослых. В нем будет четыре локации: вдохновляются, познают, думают и действуют. Дети будут играть на музыкальных инструментах, проводить эксперименты с песком и водой, постигать оптические иллюзии и проходить полосу препятствий. Обязательно сохраним этнический компонент, кроме того, на площадке будут представлены хантыйские игрушки и головоломки. Площадь второй половины парка – порядка 1 тыс. кв. метров, вместе с первой это 2 тыс кв. м роскошной территории развития", - рассказал Трубецкой, добавив, что начать стройку планируется летом, а к осени – сдать объект.

О реестре

Всего в Минстрой России поступило 536 проектов от 84 регионов. Конкурсная комиссия отобрала 132 лучших, которые включены в Федеральный реестр лучших практик по благоустройству в 2019 году. Основная его цель – обмен опытом и решениями в сфере благоустройства, создание библиотеки лучших практик. От Югры в реестр вошли два объекта: Аллея Российской Славы в Нягани и сквер по детским рисункам в деревне Русскинской.

О районе

Сургутский район - самый крупный район в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. Его площадь составляет 105,5 тыс. кв. км, протяженность с севера на юг – 560 км, с запада на восток – 400 км. В настоящее время включает в себя четыре городских поселения – Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово - и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.

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