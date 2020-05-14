На площадке НПО "Центротех" началось производство двух 3D-принтеров разработки Росатома

ТАСС, 14 мая. На площадке ООО "НПО "Центротех" (предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ" в г. Новоуральск Свердловской области) по заказу ООО "РусАТ" ("Русатом – Аддитивные технологии") началось производство двух машинокомплектов мультилазерных 3D-принтеров с рабочим объемом построения 600*600*500 мм разработки Росатома.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью АО "УЭХК" (Уральский электрохимический комбинат, предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ"), преимущества данной модели – компактный размер, большая область построения, встроенная система регенерации порошка, выгрузка и загрузка платформы построения в отдельной камере без разгерметизации рабочего объема. "На оборудовании устанавливается программное обеспечение следующей версии открытого типа, которое позволяет работать как в автоматическом режиме без дополнительных настроек (в зависимости от используемого "стандартного" материала – металлического порошка), так и в режимах подбора параметров сплавления при использовании новых материалов. Кроме того, в конструкции данной модели принтера используется оригинальная система загрузки порошкового материала, исключающая холостой ход каретки – раскладчика порошка при построении детали, что сокращает время изготовления", - сказано в сообщении.

Установка опционно оснащается различными системами контроля процесса.

В отделе рассказали, что по своим технологическим возможностям новинка воплотила в себе опыт разработок российских 3D-принтеров: мультилазерная (трехлазерная) оптическая система, трехосевая система сканирования с возможностью автоматической компенсации фокуса лазерного луча в любой области построения, которые позволяют значительно увеличить производительность системы при изготовлении деталей. Время печати одного изделия также сокращается за счет одновременного использования лазеров в различных режимах сплавления материала – прорисовки контуров детали и штриховки внутреннего объема детали расфокусированным лазерным лучом.

В сентябре машинокомплекты, система управления и гидравлическая система будут отгружены в Москву для окончательной сборки и наладки специалистами ООО "РусАТ". Готовые 3D-принтеры планируется разместить в Москве в Центре аддитивных технологий Госкорпорации "Росатом".

О принтере

Первый российский экспериментальный двухпорошковый двухлазерный 3D-принтер, созданный специалистами Росатома, запущен в опытную эксплуатацию на площадке ООО "НПО "Центротех". Это результат совместной работы АО "УЭХК", ООО "НПО "Центротех", АО "НПО "ЦНИИТМАШ" и еще нескольких предприятий, научных институтов Госкорпорации "Росатом" и Министерства образования и науки. Полученные компетенции в результате этой работы стали основой при создании интегратора - ООО "Русатом - Аддитивные технологии" (ООО "РусАТ").

О предприятии

ООО "РусАТ" (предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ") - специализированная компания-интегратор атомной отрасли в области аддитивных технологий (трехмерной печати). Деятельность компании сосредоточена на четырех ключевых направлениях: производство линейки 3D-принтеров и их компонентов, создание материалов и металлических порошков для 3D-печати, разработка комплексного программного обеспечения для аддитивных систем, а также выполнение услуг по 3D-печати и внедрению аддитивных технологий в производство (в том числе в части организации центров производства).

ООО "НПО "Центротех" – предприятие Новоуральской промышленной площадки. Входит в состав Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Обладает уникальными компетенциями в атомной, военной, авиакосмической, нефтегазовой и приборостроительной областях. Специализируется на выпуске газовых центрифуг для обогащения урана, а также продукции общепромышленного назначения. Предприятие осуществляет полный технологический цикл продукции от разработки до утилизации.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реактора в 13 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота.