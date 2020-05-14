{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На площадке НПО "Центротех" началось производство двух 3D-принтеров разработки Росатома

Готовые мультилазерные 3D-принтеры планируется разместить в Центре аддитивных технологий Госкорпорации "Росатом" в Москве

ТАСС, 14 мая. На площадке ООО "НПО "Центротех" (предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ" в г. Новоуральск Свердловской области) по заказу ООО "РусАТ" ("Русатом – Аддитивные технологии") началось производство двух машинокомплектов мультилазерных 3D-принтеров с рабочим объемом построения 600*600*500 мм разработки Росатома.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью АО "УЭХК" (Уральский электрохимический комбинат, предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ"), преимущества данной модели – компактный размер, большая область построения, встроенная система регенерации порошка, выгрузка и загрузка платформы построения в отдельной камере без разгерметизации рабочего объема. "На оборудовании устанавливается программное обеспечение следующей версии открытого типа, которое позволяет работать как в автоматическом режиме без дополнительных настроек (в зависимости от используемого "стандартного" материала – металлического порошка), так и в режимах подбора параметров сплавления при использовании новых материалов. Кроме того, в конструкции данной модели принтера используется оригинальная система загрузки порошкового материала, исключающая холостой ход каретки – раскладчика порошка при построении детали, что сокращает время изготовления", - сказано в сообщении.

Установка опционно оснащается различными системами контроля процесса.

В отделе рассказали, что по своим технологическим возможностям новинка воплотила в себе опыт разработок российских 3D-принтеров: мультилазерная (трехлазерная) оптическая система, трехосевая система сканирования с возможностью автоматической компенсации фокуса лазерного луча в любой области построения, которые позволяют значительно увеличить производительность системы при изготовлении деталей. Время печати одного изделия также сокращается за счет одновременного использования лазеров в различных режимах сплавления материала – прорисовки контуров детали и штриховки внутреннего объема детали расфокусированным лазерным лучом.

В сентябре машинокомплекты, система управления и гидравлическая система будут отгружены в Москву для окончательной сборки и наладки специалистами ООО "РусАТ". Готовые 3D-принтеры планируется разместить в Москве в Центре аддитивных технологий Госкорпорации "Росатом".

О принтере

Первый российский экспериментальный двухпорошковый двухлазерный 3D-принтер, созданный специалистами Росатома, запущен в опытную эксплуатацию на площадке ООО "НПО "Центротех". Это результат совместной работы АО "УЭХК", ООО "НПО "Центротех", АО "НПО "ЦНИИТМАШ" и еще нескольких предприятий, научных институтов Госкорпорации "Росатом" и Министерства образования и науки. Полученные компетенции в результате этой работы стали основой при создании интегратора - ООО "Русатом - Аддитивные технологии" (ООО "РусАТ").

О предприятии

ООО "РусАТ" (предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ") - специализированная компания-интегратор атомной отрасли в области аддитивных технологий (трехмерной печати). Деятельность компании сосредоточена на четырех ключевых направлениях: производство линейки 3D-принтеров и их компонентов, создание материалов и металлических порошков для 3D-печати, разработка комплексного программного обеспечения для аддитивных систем, а также выполнение услуг по 3D-печати и внедрению аддитивных технологий в производство (в том числе в части организации центров производства).

ООО "НПО "Центротех" – предприятие Новоуральской промышленной площадки. Входит в состав Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Обладает уникальными компетенциями в атомной, военной, авиакосмической, нефтегазовой и приборостроительной областях. Специализируется на выпуске газовых центрифуг для обогащения урана, а также продукции общепромышленного назначения. Предприятие осуществляет полный технологический цикл продукции от разработки до утилизации.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реактора в 13 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота.

Реклама на ТАСС
Арт-парк в Русскинской вошел в реестр лучших федеральных практик в РФ по благоустройству
Объект под открытым небом в деревне Русскинской Сургутского района ХМАО создан на основе рисунков 400 детей по мотивам хантыйских сказок и легенд
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС