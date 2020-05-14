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Каждый пятый букет в Москве доставляется "Флорист.ру" бесконтактным способом

В столице с конца марта спрос на цветы с доставкой вырос до 40%
Описание
© Пресс-служба Флорист.ру

Москва, 14 мая. В России бум заказов цветов с доставкой во время пандемии. Служба доставки цветов "Флорист.ру" заявляет, что с конца марта по настоящее время в Москве спрос вырос до 40%.

Служба доставки цветов "Флорист.ру" работает с 1999 года и доставляет букеты в большинство населенных пунктов России. В последней декаде марта на сайте и в мобильных приложениях компании была запущена бесплатная опция бесконтактной доставки – курьер оставляет букет у двери или консьержа. Курьеры и флористы работают в масках, обработав руки антисептиком, соблюдая рекомендованную дистанцию. Клиенты оценили услугу и самостоятельно выбирают ее при оформлении заказов на сайте и в приложениях. К концу апреля каждая пятая доставка по Москве, например, совершена курьерами компании бесконтактно. В регионах этот показатель раза в три меньше.

"Мы наблюдаем рост активности во всех каналах продаж: количество звонков возросло на 30-40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, охват в соцсетях в апреле, например, вырос на 20% по сравнению со второй половиной марта, а количество заказов в приложениях iOS и Android возросло на 20-30%", - сообщает Ирина Дмитриенко, пресс-служба Флорист.ру.

Во время самоизоляции, когда нет возможности лично поздравить близких, особенно актуальной становится услуга доставки цветов. Это удобно, безопасно и просто сделать с помощью службы доставки цветов Флорист.ру. Причем отправить цветы можно практически в любой уголок России.

ООО "ФЛОРИСТ.РУ – РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ"

ОГРН 1151690033880

г. Москва, 107140, Верхняя Красносельская улица, 2/1с2

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