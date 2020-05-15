Эксперты МАЭФ обсудили пути выхода из кризиса

Москва, 15 мая. Четырнадцатого мая состоялась онлайн-сессия Московского экономического академического форума (МАЭФ), организованного Российской академией наук, Вольным экономическим обществом России и Международным Союзом экономистов. Дискуссия была посвящена теме "Постпандемический мир и Россия: новая реальность?".

В марте 2020 года российская экономика столкнулась с тремя шоками – с пандемией коронавируса, падением нефтяных цен и падением спроса на российский экспорт из-за замедления роста мировой экономики.

Сопредседатель МАЭФ, президент РАН Александр Сергеев отметил, что основная задача форума – внести вклад в создание общенационального плана восстановления экономики, который правительство по поручению президента страны должно представить к 1 июня. Речь идет о создании экономики другого качества – этому будет уделено основное внимание сессии, рассказал президент РАН.

По мнению Александра Сергеева, эффективный выход из кризиса смогут обеспечить инвестиции в те отрасли, которые должны стать драйверами новой экономики, в частности, в телекоммуникации, фармацевтическую, биотехнологическую и медицинскую промышленность.

"Задолго до пандемии коронавируса мы констатировали, что мир переживает глубокие глобальные изменения, – отметил сопредседатель МАЭФ, президент ВЭО России Сергей Бодрунов, – современная модель рыночной экономики демонстрирует определенные признаки исчерпания, требует глубокой трансформации, а то и полной смены парадигмы развития".

Президент ВЭО России подчеркнул, что пандемия не только отразится на нашей жизни, но и "подтолкнет многие процессы, продвигающие нас к новому типу, к новой генерации индустриального общества, а в сфере общественного производства – к удовлетворению реальных потребностей людей, к трансформации общественной парадигмы развития, к ноономике, предполагающей более социализированный тип производства и распределения общественных благ".

Сопредседатель Программного Комитета МАЭФ, президент ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Александр Дынкин также полагает, что пандемия ускорит уже наметившиеся структурные, институциональные изменения в обществе, экономике, глобальном управлении и в политике.

"В цифровых технологиях совершается прорыв, который в мирное время произошел бы не раньше конца 2020-х годов: IT-сектор, телекоммуникации, онлайновые сервисы, производство и продажа цифрового контента, гигэкономика, то есть работа через цифровые платформы по контракту, получили большое ускорение", – подчеркнул ученый.

В фундаментальных исследованиях будут востребованы генная инженерия, вирусология, биология и медицина, добавил Александр Дынкин.

Академик обратил внимание на то, что ускорится тренд перехода сотрудников на удаленную работу: "Предварительные оценки показывают, что работа из дома на треть эффективнее и в два раза дешевле для работодателя, однако ускорение это тренда приведет, в том числе, к поляризации доходов и к росту неравенства".

Основные риски для российской экономики, по мнению Александра Дынкина, связаны с низким уровнем мирового спроса на нефть: "уровень цен $30 за баррель не является для России комфортным".

Тем не менее академик полагает, что есть основания для крайне осторожного оптимизма: его дают начавшееся в мае смягчение карантинных мер, а также рекордный урожай зерновых, который, по прогнозам, ожидается в этом году.

Сопредседатель Программного Комитета МАЭФ, академик РАН Абел Аганбегян считает, что в 2020 году Россию ждет глубокий структурный кризис. ВВП снизится на 8%, реальные доходы населения на 8-10%, бюджет сократится в полтора раза, финансовый результат предприятий и организаций – в два раза, число бедных увеличится с 18 до, по крайней мере, 30 млн.

Тем не менее ученый уверен, что текущий кризис – это шанс для России перейти к социально-экономическому росту.

По мнению Абела Аганбегяна, в первую очередь, следует серьезно отнестись к восстановлению доходов, не допустить роста безработицы и бедности. На эти цели академик предлагает направлять по 10-15 трлн рублей в год, основная часть из которых может быть потрачена в виде беспроцентных или низкопроцентных кредитов с государственным возмещением банку кредитной ставки.

Заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара Алексей Ведев уверен, что падение доходов населения необходимо компенсировать, используя Фонд национального благосостояния, денежную эмиссию и внешние займы.

Также, по мнению экономиста, нужно сохранить на ближайшие годы, а не только на время выхода из пандемии ту стимулирующую финансовую политику, которую проводит правительство России (Минфин уже не настаивает на профицитном бюджете, рассматривается вопрос об увеличении внешнего и внутреннего долга, введены налоговые льготы).

Говоря о денежно-кредитной политике, вице-президент ВЭО России, директор Московской школы экономики МГУ имени Ломоносова Александр Некипелов предложил ЦБ резко снизить ключевую ставку до 2-3%, до 0 % – ставку по депозитам коммерческих банков и произвести выкуп своих облигаций у коммерческих банков, чтобы эти средства пошли в экономику.

"Низкая процентная ставка приведет к увеличению денежного предложения и сокращению средств на счетах реального сектора, что будет содействовать увеличению загрузки производственных мощностей, – отметил академик, – одновременно нужно активизировать крупные государственные инвестиции с привлечением частного сектора".

Что касается уровня годовой инфляции, его повышение вплоть до 10% не будет представлять угрозы. Такая инфляция сыграет роль "смазки" и поможет перейти на траекторию роста, уверен ученый.

Член Правления ВЭО России, главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач подчеркнул важность инвестиций: "Реализуемый пакет мер направлен на поддержку доходов населения, малого бизнеса, тем не менее для инвестиций его эффект крайне ограничен".

"Если мы хотим получить план восстановления экономики, надо использовать резерв главного командования, но именно в инвестиционных целях", – добавил экономист.

Большие риски, как подчеркнул Андрей Клепач, связаны с выходом из кризиса.

"Многие антикризисные меры заканчивают действовать в течение 2020 года, что даст откат назад с точки зрения потребления и доходов населения на 2021 год, – рассказал экономист, – для создания реального плана восстановления экономики и перехода к новому качеству роста надо отходить от бюджетного правила или модифицировать его".

Также, как полагает главный экономист Внешэкономбанка, следует менять характер взаимотношений между федеральным центром и регионами.

"У нас значительная часть нагрузки и ответственности ложится на регионы, сложившаяся модель не позволит сократить дифференциацию между регионами и создать полюса роста не только в столичных агломерациях", – полагает Андрей Клепач.

Сопредседатель Программного Комитета МАЭФ, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис Порфирьев обратил внимание на то, что благодаря распространению вируса и остановке производств экологическая обстановка в мире улучшилась. Уровень выбросов снизился в среднем на 5%. Но нужно иметь в виду, что эта ситуация временная, показатели вернутся к своим докризисным значениям по мере того как мировая экономика будет восстанавливаться, добавил ученый.

По мнению академика, драйвером роста для России могут стать инвестиции в энергоэффективность. В ней большой потенциал для снижения издержек и вредных выбросов, повышения эффективности и производительности.

Заведующий кафедрой "Фондовые рынки и финансовый инжиниринг" РАНХиГС Константин Корищенко рассказал о том, как пандемия может изменить функционирование экономики и наш образ жизни.

"Изменится рабочая неделя, многие уже признают, что пятидневка не нужна, это приведет к тому, что люди будут перебираться из центра за город, как следствие этого перемещения большие изменения произойдут в транспортной отрасли, в конечном счете мы будем наблюдать, как наша активность переместится в виртуальный мир", – рассказал экономист.

Подводя итог онлайн-сессии, Александр Сергеев пообещал, что по ее итогам будет подготовлен и направлен в профильные органы государственной власти документ, в котором будут "просуммированы позиции всех участников".

Сергей Бодрунов напомнил, что МАЭФ продолжает свою работу в рамках заочной сессии, которая пройдет с 15 по 31 мая, и предложил участникам форума направлять статьи по тематике МАЭФ в редакционную коллегию для публикации в сборнике МАЭФ-2020 (специальный выпуск "Научные труды ВЭО России" – совместное издание ВЭО России, РАН и МСЭ).

Модератор:

Сергей Бодрунов, президент ВЭО России, президент МСЭ, директор Института нового индустриального развития им. С.Ю. Витте, д.э.н., профессор.

Открытие сессии:

Сопредседатель МАЭФ, президент РАН – Александр Сергеев;

Сопредседатель МАЭФ, президент ВЭО России, президент МСЭ – Сергей Бодрунов.



Выступления:

Абел Аганбегян, сопредседатель Программного Комитета МАЭФ, заведующий кафедрой экономической теории и политики РАНХиГС при Президенте РФ, академик РАН, д.э.н., профессор.

Александр Дынкин, сопредседатель Программного Комитета МАЭФ, президент ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, член Президиума РАН, академик РАН, д.э.н., профессор.

Александр Некипелов, вице-президент ВЭО России, директор Московской школы экономики МГУ имени Ломоносова, академик РАН, д.э.н., профессор.

Борис Порфирьев, сопредседатель Программного Комитета МАЭФ, член Президиума РАН, член Президиума ВЭО России, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, д.э.н, профессор.

Константин Корищенко, заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, д.э.н.

Роберт Нигматулин, член Правления ВЭО России, научный руководитель Института океанологии РАН имени П.П. Ширшова, член Президиума РАН, академик РАН, д.ф-м.н., профессор.

Андрей Клепач, член Правления ВЭО России, заместитель председателя (главный экономист) Внешэкономбанка.

Руслан Гринберг, сопредседатель Оргкомитета МАЭФ, вице-президент ВЭО России, научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор.

Алексей Ведев, заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара, д.э.н.

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