Птицефабрика "Синявинская" наращивает обороты

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Птицефабрика "Синявинская" (Ленинградская область) несмотря на стагнацию рынка, вызванную пандемией, продолжает наращивать объемы производства и продаж. Сегодня фабрика занимает второе место в рейтинге производителей яиц в России, это крупнейший поставщик куриного яйца в СЗФО. В амбициозных планах компании нарастить годовой объем выпуска более 1,4 млрд яиц. В апреле 2020 фабрика зафиксировала рост выручки на 10% относительно аналогичного периода прошлого года. Во многом это стало возможным благодаря эффективной работе по снижению внутренних потерь предприятия.

Как известно, в ноябре 2019 года на фабрике была введена процедура наблюдения. Тем не менее, по словам генерального директора птицефабрики "Синявинская" Артура Холдоенко, компания вышла из кризиса. Несмотря на введение "режима жесткой экономии", сохранен докризисный объем производства. Товарность была увеличена на 20% по сравнению с 2018 годом за счет внедрения инновационных технологических приемов. Это дало прирост выручки на 97 млн руб. при минимальных инвестициях.

Фабрика также диверсифицирует дилерскую сеть и развивает географию экспорта. Так, в конце марта 2020 года фабрика получила сертификат на поставку продукции в Саудовскую Аравию. Компания работает на экспорт с 2018 года, первой страной в списке стали Объединенные Арабские Эмираты. В 2019 году компания также получила сертификат СКАМП "Продукция без антибиотиков", что способствовало повышению спроса на продукцию.

"На показатели птицефабрики влияет сезонность: если в первом и четвертом квартале компания традиционно работает на прибыль, то второй и третий, как правило, относят к несезонным. Чтобы повысить рентабельность в этот период, мы развиваем дилерскую сеть и реализуем продукцию уже в 5 стран дальнего зарубежья, - сообщил Холдоенко. - В 2019 году компания экспортировала 162 млн яиц, в 2020 году мы рассчитываем увеличить объемы экспорта минимум на 20%".

Впрочем, и на внутреннем рынке цены на яйцо имеют небольшой повышающий тренд, и в мае текущего года компания планирует увеличить объем продаж и получить выручку на 50% больше, чем в мае 2019 года.

Сегодня в компании и за ее пределами с оптимизмом говорят о перспективах. "Мы всегда были заинтересованы в сохранении птицефабрики, - комментирует Виктор Вентимилла Алонсо, председатель крупнейшего кредитора компании - Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. - Процедура банкротства была вынужденной мерой после просчетов предыдущих владельцев. Она позволила не только стабилизировать деятельность птицефабрики, но и является законным способом реализации имущества новому профильному инвестору. Теперь "Синявинская" снова эффективна и становится все более привлекательным объектом для инвесторов".