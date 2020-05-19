ГК "Основа" запустила программу "Ипотека в рассрочку" для покупки апартаментов

МОСКВА, 19 мая. Стоимость апартаментов на рынке недвижимости всегда существенно ниже, чем классических квартир, что уже выгоднее для покупателя. При этом качество самой новостройки и вариативность планировочных решений в проекте апартаментов может быть даже лучше, чем в обычном жилом комплексе. Как правило, основное отличие этого формата в том, что здесь нельзя прописаться. Однако, во-первых, далеко не всем нужна прописка, а во-вторых, постоянно ведутся дебаты на тему, что рано или поздно это различие будет упразднено и закон разрешит получать прописку в апартаментах. В любом случае, многим потенциальным покупателям гораздо важнее локация проекта, его архитектурная составляющая и при этом адекватная цена. Но как чувствуют себя апартаменты в период пандемии?

Согласно аналитическим данным, в Москве ведутся продажи в 87 апарт-комплексах, в основном проекты находятся в ЦАО, ЗАО, СВАО и САО - лучших районах для проживания в столице. Спрос на этот формат жилья последние годы был стабильно высокий, как и качество проектов. Однако сегодня этот сегмент столкнулся с тем, что государственная программа субсидирования ипотеки на него не действует. Под 6,5% годовых в Москве можно приобрести только квартиру, при том, что на руках у вас должно быть не менее 20% ее стоимости на первоначальный взнос. Кроме того, максимальная сумма кредита по программе субсидированной ипотеки составляет 8 млн рублей, что ограничивает выбор предложений сегментом комфорт-класса и сравнительно небольшой площадью, если речь идет о квартире в столице.

А что делать тем, кто хочет приобрести жилье большей площади и выбирает апартаменты премиум- или бизнес-класса - переплачивать, покупая по старым программам с более высокими ставками? Совсем необязательно.

Несмотря на то, что государство не субсидирует покупку более дорогой недвижимости высокого класса, девелоперы и банки начали сами разрабатывать интересные и максимально выгодные совместные программы. Причем такие акции не только делают покупку апартаментов очень выгодной в кризисное время, но и серьезно смягчают ежемесячную финансовую нагрузку, которая ложится на заемщика. Так, ГК "Основа" совместно с ПАО Сбербанк запустила программу "Ипотека в рассрочку" в своих высококлассных проектах: в премиальном комплексе RED7 на Садовом кольце, а также в жилом квартале бизнес-класса MainStreet на Кутузовском проспекте. Оба комплекса находятся в активной фазе реализации, и их строительство ГК "Основа" ведет при финансовой поддержке Сбербанка. В комплексе RED7 все апартаменты идут с полной дизайнерской отделкой, а в квартале MainStreet есть возможность выбора предложения с отделкой или без нее.

Про рассрочку от девелоперов слышали многие, но здесь речь идет именно об ипотеке в рассрочку - раньше на ипотечном рынке кредитования таких программ не было. Согласно ее условиям, максимальный срок кредитования может достигать 30 лет, а заемные деньги банк будет выдавать тремя частями. При этом ежемесячные платежи начисляются только на фактически выданные банком средства. Благодаря этому во время пандемии и на некоторое время, пока кризисные явления не затихнут, у покупателя апартаментов появляется возможность комфортно выплачивать существенно сниженные ежемесячные платежи по кредиту.

Так, первая часть кредита поступит на счет после регистрации ДДУ в размере 30%, и здесь учтен первоначальный взнос, который по этой программе ниже, чем по ипотеке с господдержкой, и составляет 15%. Вторую сумму в размере 40% от цены объекта банк перечислит в счет оплаты апартамента через семь месяцев, а оставшуюся - еще через три месяца. И, несмотря на то, что ставка по этой программе составляет 8,1%, такой вариант с финансовой точки зрения может быть не менее интересным для покупателя, чем льготная ипотека. Ведь на протяжении действия рассрочки заемщик погашает всего лишь минимальную фактически выданную часть кредита. Результат - ежемесячные платежи в первые 10 месяцев в пять раз ниже. Благодаря рассрочке будет меньше и итоговая переплата по кредиту в целом.

Во время пандемии даже при наличии средств на 100% оплату апартамента премиум или бизнес-класса для многих потенциальных покупателей очень важно не выводить эти деньги с брокерских счетов, депозитов или из бизнеса, а оставить там, чтобы они продолжали "работать". Вариант с "Ипотекой в рассрочку" может стать отличным выходом для инвесторов: собственные сбережения находятся у себя на время кризиса, апартаменты куплены и уже растут в цене, так как повышается стадия готовности дома. Очевидно, что даже в такой непростой ситуации в экономике есть возможности выгодно инвестировать в надежный и прибыльный актив - недвижимость.

Проектная декларация RED7.

Проектная декларация MainStreet.