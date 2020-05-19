{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ГК "Основа" запустила программу "Ипотека в рассрочку" для покупки апартаментов

Совместная программа девелопера и ПАО Сбербанк позволяет снизить платежи в первые 10 месяцев в пять раз
Описание
© Пресс-служба ГК "Основа"

МОСКВА, 19 мая. Стоимость апартаментов на рынке недвижимости всегда существенно ниже, чем классических квартир, что уже выгоднее для покупателя. При этом качество самой новостройки и вариативность планировочных решений в проекте апартаментов может быть даже лучше, чем в обычном жилом комплексе. Как правило, основное отличие этого формата в том, что здесь нельзя прописаться. Однако, во-первых, далеко не всем нужна прописка, а во-вторых, постоянно ведутся дебаты на тему, что рано или поздно это различие будет упразднено и закон разрешит получать прописку в апартаментах. В любом случае, многим потенциальным покупателям гораздо важнее локация проекта, его архитектурная составляющая и при этом адекватная цена. Но как чувствуют себя апартаменты в период пандемии?

Согласно аналитическим данным, в Москве ведутся продажи в 87 апарт-комплексах, в основном проекты находятся в ЦАО, ЗАО, СВАО и САО - лучших районах для проживания в столице. Спрос на этот формат жилья последние годы был стабильно высокий, как и качество проектов. Однако сегодня этот сегмент столкнулся с тем, что государственная программа субсидирования ипотеки на него не действует. Под 6,5% годовых в Москве можно приобрести только квартиру, при том, что на руках у вас должно быть не менее 20% ее стоимости на первоначальный взнос. Кроме того, максимальная сумма кредита по программе субсидированной ипотеки составляет 8 млн рублей, что ограничивает выбор предложений сегментом комфорт-класса и сравнительно небольшой площадью, если речь идет о квартире в столице. 

А что делать тем, кто хочет приобрести жилье большей площади и выбирает апартаменты премиум- или бизнес-класса - переплачивать, покупая по старым программам с более высокими ставками? Совсем необязательно.

Несмотря на то, что государство не субсидирует покупку более дорогой недвижимости высокого класса, девелоперы и банки начали сами разрабатывать интересные и максимально выгодные совместные программы. Причем такие акции не только делают покупку апартаментов очень выгодной в кризисное время, но и серьезно смягчают ежемесячную финансовую нагрузку, которая ложится на заемщика. Так, ГК "Основа" совместно с ПАО Сбербанк запустила программу "Ипотека в рассрочку" в своих высококлассных проектах: в премиальном комплексе RED7 на Садовом кольце, а также в жилом квартале бизнес-класса MainStreet на Кутузовском проспекте. Оба комплекса находятся в активной фазе реализации, и их строительство ГК "Основа" ведет при финансовой поддержке Сбербанка. В комплексе RED7 все апартаменты идут с полной дизайнерской отделкой, а в квартале MainStreet есть возможность выбора предложения с отделкой или без нее.

Про рассрочку от девелоперов слышали многие, но здесь речь идет именно об ипотеке в рассрочку - раньше на ипотечном рынке кредитования таких программ не было. Согласно ее условиям, максимальный срок кредитования может достигать 30 лет, а заемные деньги банк будет выдавать тремя частями. При этом ежемесячные платежи начисляются только на фактически выданные банком средства. Благодаря этому во время пандемии и на некоторое время, пока кризисные явления не затихнут, у покупателя апартаментов появляется возможность комфортно выплачивать существенно сниженные ежемесячные платежи по кредиту.

Так, первая часть кредита поступит на счет после регистрации ДДУ в размере 30%, и здесь учтен первоначальный взнос, который по этой программе ниже, чем по ипотеке с господдержкой, и составляет 15%. Вторую сумму в размере 40% от цены объекта банк перечислит в счет оплаты апартамента через семь месяцев, а оставшуюся - еще через три месяца. И, несмотря на то, что ставка по этой программе составляет 8,1%, такой вариант с финансовой точки зрения может быть не менее интересным для покупателя, чем льготная ипотека. Ведь на протяжении действия рассрочки заемщик погашает всего лишь минимальную фактически выданную часть кредита. Результат - ежемесячные платежи в первые 10 месяцев в пять раз ниже. Благодаря рассрочке будет меньше и итоговая переплата по кредиту в целом.

Во время пандемии даже при наличии средств на 100% оплату апартамента премиум или бизнес-класса для многих потенциальных покупателей очень важно не выводить эти деньги с брокерских счетов, депозитов или из бизнеса, а оставить там, чтобы они продолжали "работать". Вариант с "Ипотекой в рассрочку" может стать отличным выходом для инвесторов: собственные сбережения находятся у себя на время кризиса, апартаменты куплены и уже растут в цене, так как повышается стадия готовности дома. Очевидно, что даже в такой непростой ситуации в экономике есть возможности выгодно инвестировать в надежный и прибыльный актив - недвижимость.

Проектная декларация RED7

Проектная декларация MainStreet

Реклама на ТАСС
При первой возможности большинство предпочтет увидеть музейные экспонаты своими глазами
В Международный день музейного работника директор Ассоциации правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС) Эрик Вальдес-Мартинес рассказал, как карантин сказался на хранителях и экспозиционерах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС