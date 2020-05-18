Алексей Текслер и Виктор Рашников рассказали об антикризисных мерах в Челябинской области

ТАСС, 18 мая. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент регионального Союза промышленников и предпринимателей, председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников выступили на совместном заседании Федерального совета РСПП и Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции. Мероприятие в формате видеоконференцсвязи провел глава РСПП Александр Шохин, сообщили в понедельник в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

Заседание было посвящено вопросам разработки антикризисных мер поддержки предпринимательства на уровне субъектов РФ, деятельности оперативных штабов по противодействию коронавирусной инфекции, созданных при региональных отделениях РСПП.

Алексей Текслер рассказал о конкретных шагах по активизации промышленного производства, разработанных при активном участии членов областного Союза промышленников и предпринимателей. В частности, отметил он, нужно продолжать работу над крупными инфраструктурными проектами и активизировать, в связи с этим, государственный спрос на продукцию машиностроительной и металлургической отраслей. Пример такой деятельности – реконструкция аэродромного комплекса в Челябинске и строительство новой взлетно-посадочной полосы.

"Важно, что те меры поддержки, о которых говорил президент РФ, решения, которые приняты на федеральном уровне, на региональном, направлены, в первую очередь, на сохранение занятости. Важно и восстановление спроса на нашу продукцию. Металл и оборудование, которые производим в регионе, являются продукцией наших базовых отраслей. По факту восстановления этого спроса мы увидим и восстановление региональной экономики", – подчеркнул глава региона.

Также, по его словам, необходимо распространить меры поддержки, оказываемые системообразующим предприятиям, на поставщиков комплектующих таким предприятиям. Сегодня в Челябинской области таких компаний-поставщиков порядка 2 тыс.

Помимо этого, важно дать возможность предприятиям, получающим кредиты по льготным ставкам, направлять их не только на выдачу зарплат и на пополнение оборотных средств, но и на погашение текущей кредиторской задолженности. Это снизит риски возникновения цепочек неплатежей, которые могут стать препятствием для нормальной работы банковской системы.

Текслер высоко оценил продуктивность деятельности СПП и его сотрудничество с областным правительством как в рамках разработки антикризисных мер, так и по линии благотворительной помощи и поддержки медицинских учреждений, местных администраций и фондов.

Виктор Рашников отметил открытость правительства для обсуждения текущих вопросов и поблагодарил главу региона за оперативность реагирования. "В общей сложности членами СПП выработано 160 предложений по реализации налоговой, тарифной политики, по режиму работы предприятий, по труду и занятости сотрудников, по расширению перечня отраслей, пострадавших от эпидемии коронавируса, по отдельной поддержке ОПК и легпрома. Многие инициативы поддержаны губернатором и вынесены на уровень федеральных Минпромторга и Минэкономразвития", - сообщил Рашников.

Президент СПП также акцентировал внимание на том, что в регионе сохраняется потенциал для реализации инвестпроектов, запланированных еще до пандемии, и значит, необходимы меры по налоговому стимулированию промышленных инвесторов.