Онлайн-конференция о патентовании в промышленном дизайне пройдет 20 мая

ТАСС, 18 мая. Онлайн-конференция "Патентование в промышленном дизайне: пандемия вносит свои корректировки" при участии Digital IP состоится 20 мая. В ходе встречи управляющий партнер Центра интеллектуальной собственности "Сколково", преподаватель Digital IP Антон Пушков и директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Екатерина Чуковская расскажут, с какими нюансами сопряжено патентование произведений в сфере дизайна, и как эта практика изменилась в связи с ограничениями, наложенными пандемией коронавируса. Организатором конференции выступит компания Messe Frankfurt.

Продукты творческого труда по умолчанию защищены авторским правом. Однако работы дизайнеров также могут претендовать на более сильный уровень охраны – в качестве промышленных образцов. С момента появления идеи продукта вопрос патентования остро встает перед каждым специалистом, работающим в области промышленного дизайна.

Выбор модели охраны – в руках дизайнера, его работодателя или заказчика, полагает директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Екатерина Чуковская. "Во время конференции мы планируем рассказать о различиях в моделях, преимуществах и недостатках каждой из них, чтобы выбор был осознан и оправдан. Безусловно, к сложностям патентной модели охраны можно отнести такие факторы, как цена, сроки и вероятность утечек информации. Но в этом дизайн ничем не отличается от оборонной или фармацевтической промышленности", – отметила она и добавила, что именно в эпоху пандемии цифровые сервисы и инструменты учета результатов творческой деятельности становятся крайне востребованными.

Повсеместное копирование и использование объектов авторских прав в цифровой среде заставляют дизайнеров искать альтернативные способы защиты своих исключительных прав, считает управляющий партнер Центра интеллектуальной собственности "Сколково", преподаватель Digital IP Антон Пушков. "В противном случае доказать авторство становится крайне сложно. Патенты на промышленные образцы позволяют оперативно зафиксировать приоритетное правo на объект промышленного дизайна, а Гаагская система регистрации дает возможность получить охрану в зарубежных странах, подав одну заявку в Роспатент", – сказал эксперт.

По его словам, последние месяцы карантина не только не снизили, а даже увеличили творческую активность дизайнеров, художников и изобретателей. "Наша задача – дать им эффективный инструмент защиты IP прав не только в России, но и в мире", – резюмировал Пушков.

Разговор с Екатериной Чуковской и Антоном Пушковым состоится в преддверии выставки Rosmould – масштабного проекта из серии выставок Messe Frankfurt, посвященных производственным процессам, включающего международную выставку-конференцию по аддитивному производству и технологиям нового поколения formnext. На Rosmould Антон Пушков и Екатерина Чуковская примут участие в панельной дискуссии в рамках конференции "Идеи. Дизайн. Изделия", запланированной на полях выставки.

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