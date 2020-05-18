Москва, 18 мая. Росконгресс презентует цифровую базу знаний "Фонд идей". "Фонд идей" – это продолжение развития цифровой экосистемы Фонда Росконгресс. База данных объединит знания и предложения, направленные на совершенствование процессов в различных областях. Подать идею может каждый.

Оригинальный творческий проект, деловое мероприятие или бизнес-технология – можно поделиться идеей, эксперты рассмотрят предложение и помогут найти решение. Фонд идей станет эффективным инструментом для реализации задуманного. Участникам необходимо заполнить анкету на ideas.roscongress.org и прикрепить презентацию проекта.

"Фонд идей" поможет поддержать людей, которые готовы предложить оригинальные решения и проекты. Это отличный импульс для тех, кто придумал важную и полезную инициативу, но нуждается в помощи для ее реализации. "Фонд идей" позволит получить компетентную обратную связь от специалистов, получить экспертный совет по планированию и организации работы над проектом, а также найти партнеров", – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Поделиться креативными предложениями можно после регистрации в "Фонде идей " . Вопросы по электронной почте ideas@roscongress.org.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, спортивных, общественных мероприятий и событий в области культуры.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тыс. представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 2500 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие с 122 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 69 странах мира.

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