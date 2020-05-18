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Номинанты первого этапа Национальной премии "Приоритет" будут объявлены 29 мая

В этом году для участников открыты 30 номинаций, охватывающих разные отрасли российской экономики

Москва, 18 мая. Оргкомитет Национальной премии в области эффективного использования передовых технологий в промышленности "Приоритет-2020" продолжает прием заявок на участие в ежегодном конкурсе, который начался с апреля. Уже 29 мая 2020 года будут объявлены номинанты первого отборочного этапа.

Национальная премия "Приоритет" берет свое начало с 2015 года, когда с целью достижения экономического и технологического суверенитета страны была утверждена программа импортозамещения правительства РФ на 2015-2020 годы. Тогда была поставлена задача создать постоянную площадку для выявления и поощрения лучших предприятий страны, достигших наибольших успехов в области импортозамещения, обеспечить им высокий медийный охват и общественный интерес.

Сегодня Национальная премия в области эффективного применения передовых технологий "Приоритет 2.0" - это новый этап развития целей и задач всероссийского конкурса. Теперь премия вручается за достижения в области разработки, внедрения и продвижения передовых отечественных технологий во всех сферах промышленности и IТ.

Для участия в конкурсе приглашаются российские предприятия, которые хотят заявить на рынке о своих достижениях, а также привлечь к себе внимание общественности и СМИ. Принимая участие в премии, компания получит уникальные коммуникационные инструменты, ориентированные на продвижение продукции и решение текущих бизнес-задач, становится полноправным участником диалога между представителями власти, экспертным сообществом и предпринимателями, усиливает позиции на конкурентных рынках.

В этом году для участников открыты 30 отраслевых и межотраслевых номинаций, которые охватывают самые различные отрасли экономики России, а также расширенные возможности – информационная поддержка и продвижение в СМИ. Разработан личный кабинет номинанта, где конкурсанты могут вносить правки в данные своей заявки, самостоятельно управлять медиа-материалами, следить за текущим статусом участия и проводить онлайн-дискуссии с членами жюри или с другими номинантами.

Итоговое голосование жюри и результаты конкурса запланированы на октябрь 2020 года. Подать заявку и начать пользоваться уникальными сервисами можно уже сегодня. 

Для желающих стать конкурсантом - до 1 июня при регистрации заявки и оплате регистрационного взноса действуют льготные условия.

Организатор премии - Коммуникационная группа "Деловая лига".​​​​​

Возрастная категория 12+.

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