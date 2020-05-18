Вопросы военной медицины обсудят на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020"

Москва, 18 мая. В рамках Международного военно-технического форума "Армия-2020" пройдет ряд мероприятий, посвященных военной медицине. Среди тем для обсуждения: эффективность медицинских организаций Минобороны России, применение технологий искусственного интеллекта в медицине и 400 лет со дня основания военной медицины в России.

Эффективность медицинских организаций Минобороны России

В ходе круглого стола, посвященного работе медицинских организаций Министерства обороны Российской Федерации, участники обсудят ряд актуальных тем в области оказания качественной и доступной медицинской помощи по профилю "онкология" сотрудникам Минобороны России в рамках реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями".

Повесткой круглого стола также предусмотрено обсуждение вопросов совершенствования системы оказания скорой медицинской помощи военнослужащим и членам их семей в Москве и Московской области с участием военно-медицинских организаций и учреждений.

Искусственный интеллект в медицине

На форуме "Армия-2020" пройдет дискуссия по вопросам применения новейших информационно-коммуникационных технологий для совершенствования медицинского обеспечения войск, сохранения и укрепления здоровья военнослужащих.

Внимание специалистов будет обращено на вопросы внедрения информационных систем и технологий искусственного интеллекта в проведение диагностики и лечения военнослужащих, а также на меры по совершенствованию медицинского обеспечения войск путем внедрения телемедицинских технологий.

Участники круглого стола рассмотрят возможности интеграции системы охраны здоровья военнослужащих в Единый цифровой контур отечественного здравоохранения.

Четыреста лет военной медицине в России

Участники "Армии-2020" обсудят исторические аспекты существования военной медицины в России. Повестка мероприятия предполагает обсуждение истории развития отечественной военной медицины, эволюции системы управления медицинской службой российской армии и системы подготовки военно-медицинских кадров.

Опираясь на многовековой опыт отечественной школы военной медицины, участники круглого стола рассмотрят приоритетные направления работы в области организации медицинского обеспечения войск в ходе современных вооруженных конфликтов.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" пройдет с 23 по 29 августа 2020 года в парке "Патриот", на полигоне "Алабино" и аэродроме "Кубинка".

Подробнее обо всех мероприятиях научно-деловой программы форума на официальном сайте www.rusarmyexpo.ru.

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