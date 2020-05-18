В Сургутском районе ХМАО начали строить новую школу с безбарьерной средой на 1100 мест

ТАСС, 18 мая. Строительство новой школы с безбарьерной средой на 1100 мест началось в поселке Нижнесортымском Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом рассказал в своем аккаунте в Facebook глава района Андрей Трубецкой.

"На днях вбита первая свая. Должны получить готовый объект в сентябре 2021 года. Строим пилотом на условиях концессии, которую заключили в декабре 2018 года. Замечу, что Сургутский район был первым муниципалитетом, который проработал концессионное соглашение", - рассказал глава.

Следующим таким объектом станет аналогичная школа в поселке Солнечном, сообщил Трубецкой. "Чуть с отставанием, но, думаю, стройку закончим в срок - инвестор проверенный. Он на четыре месяца раньше срока ввел в эксплуатацию детский сад на 300 мест в Нижнесортымском. Сад получился хороший, добротный, включает в себя 15 групп, 12 - для детей от трех до семи лет и три группы для малышей до трех лет. Есть музыкальный зал, бассейн, спортивно-оздоровительный комплекс, сенсорная комната, зимний сад. Появление этого детского сада позволяет нам полностью ликвидировать очередь в Нижнесортымском и обеспечить местами всех местных дошкольников", - рассказал глава района, добавив, что в этот детсад уже набирают сотрудников и ускоряют процедуры лицензирования объекта, чтобы в августе-сентябре 2020 года принять первых воспитанников.

"Еще один детский сад на 300 мест введем в этом году в поселке Солнечном. Строительство идет по графику. Принять готовый объект планируем уже в августе", - отметил Андрей Трубецкой. Он добавил, что в сентябре в деревне Сайгатина планируется открыть новое здание школьного пищеблока - раньше детям приходилось ходить на обед в отдельное здание, а это неудобно, особенно зимой.

Говоря о планах на 2021 год, глава района подтвердил строительство детских садов в Сайгатина на 80 мест и в поселке городского типа Белый Яр на 300 мест, а также проектирование в этом пгт школы на 1100 мест, которая также будет строиться в рамках концессии в период 2021-23 годов.

"В целом стоимость упомянутых объектов более 6,5 млрд рублей", - отметил Андрей Трубецкой.

Как сообщал ранее ТАСС, Сургутский район впервые в России заключил концессионные соглашения на строительство школ в поселках Солнечном и Нижнесортымском. Кроме того, в августе 2019 года были подписаны прямые соглашения с инвестором и банком – участниками концессии на строительство школ в районе.

О районе

Сургутский район - самый крупный район в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. Его площадь составляет 105,5 тыс. кв. км, протяженность с севера на юг – 560 км, с запада на восток – 400 км. В настоящее время включает в себя четыре городских поселения – Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово - и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.