При первой возможности большинство предпочтет увидеть музейные экспонаты своими глазами

МОСКВА, 18 мая. Во всем мире 18 мая принято отмечать Международный день музеев. В этом году у профессионального праздника тревожный фон: полное отсутствие доходов, огромные издержки в связи со срывом выставочных проектов и ни одного работающего музея за пределами эксцентричных стран вроде Белоруссии или Швеции.

Но есть и обнадеживающие обстоятельства. В России музей – государственное дело, а значит, сотрудникам не стоит опасаться массовых сокращений, урезания зарплат и введения вынужденного режима простоя. Система учреждений культуры финансируется так же, как и до пандемии. Чего лишаются музеи, так это внебюджетных доходов. В последние годы способность самостоятельно зарабатывать считалась важным критерием эффективности организации. От способности привлечь бизнес-партнеров, организовать выставку-блокбастер, занять первые строчки бокс-офиса во многом зависело и государственное бюджетирование.

Государство уже предприняло определенные меры, чтобы компенсировать организациям культуры выпадающие доходы. В общей сложности на эти цели выделено 3,8 млрд рублей. Правда, речь идет о дофинансировании только государственных организаций. Иные культурные организации пока никакой поддержки не получили. Музеи также включены в перечень отраслей, пострадавших от коронавируса. Однако затянувшийся форс-мажор все равно переживается очень тяжело.

Лидеры музейной отрасли изначально восприняли карантин как вызов, возможность показать класс в работе с цифровыми медиа и доказать, что сайт может быть ничем не хуже вернисажа с фуршетом. Впрочем, экспансия Государственного музея им. Пушкина, Третьяковской галереи, Эрмитажа, "Эрарты" и Музея современного искусства "Гараж" началась не вчера – они активно развивают онлайн-сервисы все последние годы. Тем, у кого digital исторически был скромным, сейчас приходится импровизировать, учиться на ходу, порой изобретая велосипед.

Так или иначе, онлайн помогает музеям напомнить о себе постоянным посетителям и сообщить им, что работа продолжается, но вряд ли цифровые экскурсии и лекции помогут возместить убытки от последствий пандемии, полагает директор Ассоциации правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС) Эрик Вальдес-Мартинес.

"Российские и зарубежные музеи предоставляют возможность посещения виртуальных экскурсий. Но, на мой взгляд, это все равно субститут, вынужденная замена. При первой возможности большинство предпочтет увидеть музейные экспонаты своими глазами. Вот сейчас идут концерты в связи с очередной памятной датой Петра Ильича Чайковского – разумеется, в интернете. Их трудно сравнить с концертами прошлых лет, которые зачастую сочинялись совместно со слушателями", – сказал он.

В частном секторе почти нет музеев, однако галерейный бизнес, пусть и камерный, пришел в Россию еще в 90-е годы. Как экспозиционное пространство галерея перенимает некоторые функции музея, но прежде всего она служит магазином искусства и инструментом продвижения художника – как лейбл для музыканта. Сообщество российских галеристов уже приняло участие во всероссийском флешмобе "Попроси денег у Михаила Мишустина!". В письме на имя премьера игроки арт-рынка предлагают устроить культурному бизнесу налоговые каникулы, отсрочить платежи за коммунальные услуги, отменить торговый сбор и предусмотреть программы субсидий. Кроме того, некоторые галеристы полагают, что государственным и муниципальным музеям стоило бы выделять отдельный бюджет на покупку произведений современного искусства, причем именно у галерей как системообразующего института арт-рынка.

Вальдес-Мартинес добавил, что карантин ударил и по аукционным домам, и по галереям, и по ломбардам. Аукционы отчаянно пытаются торговать в интернете, но продажи пока и близко несравнимы с результатом до пандемии. "Не думаю, что частным галереям будет оказана помощь и тем более что государство будет специально у них что-то выкупать", – констатировал он.

Пока рано говорить о том, в каком состоянии музеи вступят в посткарантинную эпоху и будет ли переосмыслено само понятие музея, считает директор УПРАВИС. "Пандемия научила музеи активно пользоваться цифровыми сервисами. Не уверен, что эти практики получится монетизировать, но новые возможности – это всегда плюс. Тем не менее сомневаюсь, что онлайн-экскурсии когда-нибудь вытеснят традиционные способы посещения музея, который всегда будет оставаться местом физической встречи с историей, искусством, наукой", – подытожил эксперт.