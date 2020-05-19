АО "Уралэлектромедь" направило более 300 млн рублей на охрану труда и промбезопасность

ТАСС, 19 мая. АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса Уральской горно-металлургической компании, г. Верхняя Пышма, Свердловская область) направило более 300 млн рублей на обеспечение охраны труда и промышленной безопасности, сообщили в пресс-службе УГМК по итогам работы в этой сфере за прошлый год. Основные расходы связаны с обеспечением работников средствами индивидуальной защиты, лечебно-профилактическим питанием и медицинским обслуживанием, сказано в пресс-релизе.

Производственный контроль в течение года осуществлялся согласно "Плану мероприятий по обеспечению требований промышленной безопасности". Все мероприятия выполнены в установленные сроки. Службой охраны труды было проведено 850 проверок. В 2019 году прошли обучение и проверку знаний по охране труда 1636 человек. В области промышленной безопасности прошли подготовку и аттестацию 1525 человек.

В соответствии с российским законодательством свыше 6513 работников, в том числе 1727 женщин, прошли периодический медицинский осмотр. Всего на медицинское обеспечение было направлено около 32,3 млн рублей. Кроме того, работники, занятые во вредных условиях труда, были обеспечены лечебно-профилактическим питанием на сумму 115,5 млн рублей.

Ежегодно на предприятии действует "Соглашение по охране труда администрации и профсоюзного комитета". В 2019 году на выполнение мероприятий, предусмотренных данным документом, было затрачено 16,4 млн рублей. Основная часть мероприятий связана с модернизацией оборудования и созданием безопасных условий труда.

"УГМК-Холдинг" управляет более 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.