Онлайн-мероприятия акции "Ночь в музее – 2020" посетили более 800 тыс. человек

Москва, 19 мая. Более 50 московских музеев и галерей с 16 на 17 мая приняли участие в общегородской культурно-образовательной акции "Ночь в музее – 2020", организованной департаментом культуры города Москвы и агентством "Мосгортур". Впервые в истории акция проводилась онлайн в связи с режимом самоизоляции. Виртуальное пространство позволило расширить аудиторию "Ночи в музее", ее участниками стали тысячи россиян и жителей других стран: онлайн-мероприятия менее чем за сутки посетили 849 983 человека. Для сравнения: в 2019 году акция в столице объединила 529 329 человек.

Онлайн-события акции развернулись на официальных сайтах музеев и галерей, на их YouTube-каналах и страницах в соцсетях Facebook, Instagram, "ВКонтакте". Пользователям социальных сетей были доступны опубликованные видеозаписи, виртуальные экскурсии, онлайн-трансляции, лекции, виртуальные выставки и туры, концерты, мастер-классы, викторины и квесты, перформансы, фильмы, спектакли, творческие встречи, а также праздничные программы и программы для детей.

Самым популярным музеем акции стал Мемориальный музей космонавтики. Одно из его онлайн-мероприятий – "60-ые: наш космический квартирник" – посетили 114 186 человек, а в онлайн-баттле "Космос vs фантастика" приняли участие 108 332 пользователя.

Также в числе лидеров оказался Музей Москвы: его семейный театральный фестиваль "Город в окне" объединил 74 470 посетителей. На виртуальную выставку "Комикс "Мастер и Маргарита". Михаил Булгаков в "бумажном кино", которую проводил Музей Булгакова, пришли 61 777 зрителей. Онлайн-экскурсия по экспозиции Музея истории ГУЛАГа привлекла внимание 60 385 человек, а экскурсия по Музею зоопарка – 57 854 посетителя. Большой посещаемостью были отмечены также Мультимедиа Арт Музей, Музей-заповедник "Царицыно", Государственный музей А.С. Пушкина, Музей К.Г. Паустовского, Музейно-парковый комплекс "Северное Тушино" и другие.

Организаторы "музейной ночи", помимо традиционных экскурсий и лекций, создали абсолютно новые формы взаимодействия с посетителями. Так, Государственный Дарвиновский музей и Артель свободных художников реализовали необычную коллаборацию "Тени перформансов арт-лаборатории "Клетка", а также интеллектуальную викторину "В царстве Морфея". Музей Есенина, используя возможности zoom-конференции, провел лекцию с сурдопереводом "Большое видится на расстояньи": интересные факты о жизни и творчестве Сергея Есенина смогли узнать все желающие, в том числе люди с нарушениями слуха. Государственный музей – культурный центр "Интеграция" имени Н.А. Островского провел онлайн-квиз, раскрывающий тайны особняка на Тверской, связанные с писателем Николаем Островским. Посетители Объединения "Выставочные залы Москвы" учились создавать музыкальные треки на мастер-классе "Сэмплирование. Постмодернизм. Гипертекст" курса Ableton Quarantine.

Большой интерес вызвали специальные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: видеоэкскурсия в Музей Владимира Высоцкого, посвященная музыкальному творчеству поэта о войне; виртуальная экскурсия в Музей обороны Москвы, рассказывающая о Битве под Москвой; дистанционное путешествие в Музейно-мемориальный комплекс "История танка Т-34".

Не меньшей популярностью пользовались авторская лекция лучшего гида Москвы по версии Русского географического общества, Егора Сартакова, в Доме Гоголя; праздничная программа "Московское чаепитие" в Музее "Садовое кольцо"; "Кусковские истории. Интервью с музейным смотрителем" в Музее-усадьбе "Кусково", а также детские программы с театральными спектаклями и марафон видеоисторий "Ночь музейных путешествий" в Музее Москвы и многое другое.

Специально для "Ночи в музее" департамент культуры города Москвы в коллаборации с социальной сетью "ВКонтакте", аудитория которой составляет 97 млн активных пользователей в месяц, провел новые виртуальные проекты. На страницах "ВКонтакте" транслировались онлайн-мероприятия таких столичных музеев, как Мемориальный музей космонавтики, Музей истории ГУЛАГа, Музей Москвы, Музей Булгакова.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский:

"Сейчас, когда музеи закрыты для посещения, было принято немало решений, которые помогли людям сохранить связь с музейной системой. Во время акции "Ночь в музее – 2020" в виртуальном каталоге онлайн-платформы "Музейная Москва" было доступно 397 виртуальных выставок и 47 тыс. экспонатов! К такому формату мы оказались готовы благодаря тому, что для московских музеев работа в дистанционном режиме не является чем-то особенным – это уже повседневная практика мирового уровня, позволяющая воплощать в жизнь новые оригинальные проекты, в том числе совместные с другими учреждениями культуры. Именно благодаря цифровым технологиям музейная повестка очень разнообразна и интересна, а сами столичные музеи стали центром притяжения и для регионов России, и для других стран, что значительно расширяет нашу аудиторию. В этом смысле онлайн-формат – это мобилизация креативного потенциала сотрудников учреждений культуры города Москвы с их богатейшими знаниями и опытом".

"Ночь в музее" – международная культурно-образовательная акция, посвященная Международному дню музеев 18 мая, проводится в 42 странах. В день ее проведения музеи и другие учреждения культуры работают для посетителей до позднего вечера и даже в ночные часы. В 2020 году акция в Москве проходила в 14-й раз и стала самой необычной – это была "ночь в музее" – не в музее".

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