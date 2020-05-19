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Алексей Текслер оценил реализацию на Южном Урале нацпроекта "Здравоохранение"

Губернатор Челябинской области отметил, что в условиях пандемии COVID-19 важно выполнить все целевые показатели нацпроекта по увеличению продолжительности жизни и снижению смертности в регионе
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер Управление пресс-службы и информации правительства Челябинской области​
Описание
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер
© Управление пресс-службы и информации правительства Челябинской области​

ТАСС, 19 мая. В сложившихся условиях пандемии COVID-19 важно выполнить все целевые показатели нацпроекта "Здравоохранение" как по увеличению продолжительности жизни, так и сокращению показателя общей смертности в Челябинской области. Об этом сказал губернатор Алексей Текслер на совещании по реализации на Южном Урале профильного федерального национального проекта.

"Для этого необходимо усилить работу по ранней диагностике и профилактике заболеваний, применять самые современные методы лечения. <…> Ситуация меняется, нужно ей соответствовать и, конечно, не забывать самого главного – оказывать необходимую медицинскую помощь всем, кто в этом нуждается", – приводят в пресс-службе губернатора слова Текслера.

Там отметили, что в условиях распространения коронавируса, когда приостановлены диспансеризация и плановые осмотры, нужно активнее применять новые формы работы, такие как стационар на дому, телемедицинские консультации. Глава региона также поручил областному Минздраву продолжить развитие онкологической службы в регионе.

"Определенный президентом РФ в майском указе вектор социально-экономического развития, направленный на здоровьесбережение, увеличение численности населения и продолжительности жизни людей, даже в условиях новых реалий должен быть реализован", - констатировал губернатор.

По данным пресс-службы со ссылкой на Росстат, по итогам 2019 года продолжительность жизни в Челябинской области увеличилась до более чем 72 лет, общая смертность в первом квартале 2020 года снизилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продолжает снижаться младенческая и детская смертность. При этом, подчеркнул Текслер, по-прежнему остается высоким показатель смертности людей трудоспособного возраста. Среди причин гибели на первом месте – болезни системы кровообращения, на втором – новообразования. 

Онкологическая помощь в РФ

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что финансирование онкологической помощи в условиях ситуации с коронавирусом в России не пострадало, удалось сохранить его объемы на 2020 год. "Несмотря на то, что пришлось дополнительные ресурсы мобилизовать на другие направления, онкологическая помощь осталась в неизменном виде, и мы сохранили объемы финансирования, которые запланированы на этот год на лечение этой категории больных", - сказал он, добавив, что, в первую очередь, необходимо сохранить имеющиеся наработки для того, чтобы можно было обеспечивать помощь пациентам, получающим химиотерапию и лучевую терапию. Кроме того, по словам министра, потребовалось поменять маршрутизацию пациентов на химиотерапию, поскольку госпитализация в условиях пандемии становится для них угрозой.

Каких врачей не хватает

Дефицит врачей по специальностям "анестезиология-реаниматология", "патологическая анатомия", "онкология", "скорая медицинская помощь", "клиническая лабораторная диагностика", "рентгенология", "фтизиатрия", "психиатрия" отмечается в большинстве регионов России. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова в интервью порталу стопкоронавирус.рф.

По ее словам, проблемы кадрового обеспечения здравоохранения "связаны не столько с дефицитом врачей и средних медицинских работников по ряду специальностей, сколько со сформировавшимися диспропорциями в отрасли". "Например, дисбалансом в медицинских организациях, расположенных в сельской местности и в городах", - пояснила Семенова.

Нацпроект "Здравоохранение" предусматривает ликвидацию дефицита врачей и среднего медперсонала в поликлиниках. Эти должности будут укомплектованы на 95%, а к концу 2024 года в России станет почти на 10% больше врачей, подчеркнула замминистра.

Профильный нацпроект

Расходы федерального бюджета РФ на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за январь - апрель 2020 года исполнены на 24,7%, что составляет 562,09 млрд рублей. Лидером остается нацпроект "Здравоохранение" - расходы по этому направлению исполнены на 44,5% к бюджетным ассигнованиям, установленным сводной бюджетной росписью. Об этом свидетельствуют оперативные данные Счетной палаты, имеющиеся в распоряжении портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС.

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