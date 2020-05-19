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Общественному телевидению России исполнилось семь лет

С днем рождения канал ОТР поздравили люди, участвующие в его создании и развитии

Москва, 19 мая. Сегодня Общественному телевидению России исполнилось семь лет. Канал ОТР впервые вышел в эфир 19 мая 2013 года и с тех пор продолжает диалог со зрителями.

Виталий Игнатенко, председатель Совета по Общественному телевидению России, президент Всемирной Ассоциации русской прессы: "Для человека семь лет — это возраст начала познания себя как личности и мира. С телевидением происходит все сложнее, так как с первого дня телеканал может быть взрослым, умным, доступным и, самое главное, очень талантливым. Замечательно, что прекрасный коллектив Общественного телевидения России обладает всеми этими качествами. Но у ОТР есть еще одно качество, которого я порой не вижу на других каналах, - это соучастие, сопереживание, быстрый и прямой ответ на запросы, существующие в обществе. Я бы назвал это прямой связью со зрителем. Это очень важно!"

Михаил Островский, председатель Наблюдательного совета АНО "Общественное телевидение России": "Телеканал ОТР можно по праву назвать общественным. Он поднимает проблемы развития гражданского общества, он говорит о проблемах простых людей. Когда ты приезжаешь в небольшой город или поселок, люди говорят, что смотрят главный телеканал. Для них таким является Общественное телевидение России. Я горд, что мне довелось участвовать в его создании и сегодня доводится участвовать в его жизни!"

Команда ОТР в буквальном смысле создает телеканал вместе со зрителями. К примеру, в прямом эфире программы "ОТРажение" обычные россияне делятся новостями своей жизни, поднимают волнующие их темы, говорят о своих трудностях. Возможность позвонить в прямой эфир и быть услышанным всей Россией — визитная карточка "ОТРажения" и всего ОТР. Ежедневно в программу приходят несколько тысяч сообщений, самые интересные из которых попадают в эфир.

Десятки тысяч обращений граждан приходят в Общественную приемную телеканала, ни одно не остается без внимания.

Жизненным историям обычных россиян, которые меняют мир в лучшую сторону, много внимания уделяют программы "Активная среда" и "За дело!". Через человеческие истории журналисты помогают решать сложные социальные проблемы, а также находить выход из трудной жизненной ситуации. Простые люди приходят поговорить о жизни в регионах в программу "Большая страна", цель которой – сблизить жителей России, помочь оценить культурное и духовное многообразие, которое может стать источником силы и единения.

Развитию гражданского общества в стране посвящено ток-шоу "Прав!Да?", в котором непредвзято и взвешенно обсуждаются самые острые и актуальные вопросы.

Не менее важные задачи ОТР — просвещение, образование, культура. Программа "Гамбургский счет" рассказывает, как люди думающие и имеющие свой взгляд на жизнь видят современный мир сквозь призму собственной системы ценностей. В проектах "Культурный обмен" и "Моя история" зрители встречаются с режиссерами, актерами, писателями, искусствоведами, музыкантами и другими творческими людьми. Современной литературе посвящена программа "Фигура речи".

Когда из-за пандемии коронавируса более 2 млн российских школьников 9-х и 11-х классов лишились возможности готовиться к ЕГЭ и ОГЭ, канал ОТР начал показывать телеуроки в рамках мультимедийного образовательного проекта "Моя школа online", созданного Министерством просвещения РФ.

Программа "Календарь" по утрам заряжает зрителей ОТР полезной информацией и позитивом. Любопытные исторические факты, консультации специалистов, интервью со звездами, музыкальные новинки, театральные и кинопремьеры, полезные советы – все, что остается в тени новостей политики и экономики.

Одним из важных этапов работы Общественного телевидения России в 2019 году стало появление в эфире ОТР программ общедоступных региональных телеканалов. Жители 68 субъектов РФ получили возможность показывать местные программы на частоте ОТР в первом мультиплексе утром с 6 до 9 часов и вечером с 17 до 19 часов по местному времени.

В ноябре 2019 года ОТР начал выпускать пять эфирных версий программ для разных часовых поясов. Орбитальное вещание позволяет жителям разных регионов смотреть программы ОТР, кино и сериалы с поправкой на часовой пояс и в более комфортное время.

Все программы ОТР можно посмотреть не только в эфире, но и на сайте телеканала www.otr-online.ru, аудитория которого планомерно растет.

Возрастная категория 16+. 

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