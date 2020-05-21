На конкурс Art Team подано более 300 проектов развития отечественной креативной индустрии

Москва, 21 мая. Организаторы первого Всероссийского конкурса проектов в сфере креативной индустрии Art Team завершили прием заявок от участников: на конкурс поданы 345 проектов из 63 субъектов РФ.

Задача конкурса Art Team – формирование креативного кадрового резерва страны, развитие креативной экономики через системную работу в регионах РФ.

К участию в конкурсе были приглашены молодые творческие люди в возрасте от 20 до 35 лет. Финалисты конкурса, 80 авторов лучших проектов, будут отобраны экспертным жюри и представлены после 31 мая. В жюри конкурса приглашены эксперты в сфере креативных индустрий в соответствии с номинациями конкурса, представители органов государственной власти и бизнеса.

Наиболее востребованными у участников Art Team стали номинации: "Креативная локация", посвященная созданию творческих пространств (88 проектов), "Событийный менеджмент", проекты в этой номинации представляют собой идеи по организации и проведению культурных событий (81 проект), а также "Образование и искусство" – образовательные проекты (74 проекта). Больше всего заявок получено из Москвы и Санкт-Петербурга, Томской и Саратовской областей, Республики Татарстан и Республики Крым.

Как отмечают представители экспертного жюри, особое внимание авторы проектов уделяют современным инструментам вовлечения молодежи и подростков в образовательный процесс, таким как геймификация или технологии виртуальной реальности.

Примеры конкурсных работ:

- курсы по финансовой грамотности с элементами игры для подростков;

- образовательные программы для дизайнеров и художников по использованию возможностей виртуальной реальности;

- проект по истории космической отрасли в России в формате приложения для устройств виртуальной реальности;

- экотур в Липецкой области по заповеднику "Галичья гора";

- использование турбаз и гостиничных комплексов для производства фильмов, телепередач, сериалов и другой цифровой художественной продукции в условиях ограничений, вызванных пандемией;

- проект постановки и демонстрации детских спектаклей в городских трамваях в Томске.

Авторы лучших работ примут участие в двухдневном образовательном интенсиве в Москве, а также получат возможность представить свои проекты потенциальным инвесторам на фестивале "Российская креативная неделя" (Russian Creativity Week) и на площадке "Пространство доверия" Фонда Инносоциум. Авторы 20 проектов-победителей, отобранных жюри, примут участие в конкурсе на получение гранта молодежного форума "Таврида".

"Исследование, проведенное нами в рамках проекта Art Team, в котором приняли участие более 7 тыс. респондентов из всех регионов России, показало, что одним из основных барьеров развития креативных индустрий в России сегодня является недостаток компетенций, необходимых молодым творцам для реализации их проектов, преобразования идеи в бизнес-проект. Представители творческого сообщества и управленцы в сфере креативных индустрий, принявшие участие в опросе, обозначили желание и потребность в целенаправленном обучении этим компетенциям, освоении навыков, необходимых для успеха. Мы уверены, что проект Art Team, следующим этапом которого станет образовательная программа, даст участникам необходимые инструменты для развития сектора креативных индустрий в их регионах", – говорит директор Роскультцентра Марина Абрамова.

"Мы давно и успешно работаем с молодежью в рамках различных проектов Фонда Инносоциум и знаем, как много в нашей стране талантливых людей. Создавая конкурс Art Team, мы хотели помочь им поверить в себя, дать им инструменты и знания, столь необходимые для реализации идеи в успешный бизнес-проект. Именно поэтому вторая, образовательная часть конкурса представляется мне не менее важной, чем определение победителей. Люди, добившиеся больших результатов в креативной индустрии, поделятся своим богатым опытом с молодыми творцами, расскажут о том, как правильно выстроить управленческие процессы, как привлечь под проект финансирование. Особенно отрадно, что в конкурсе участвуют проекты из разных регионов России, а его итоги будут способствовать формированию единого и при этом разнообразного креативного пространства в масштабах страны", – сказала заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Фонда Инносоциум Елена Маринина.

Цель проекта Art Team – поиск перспективных социально значимых проектов в сфере креативных индустрий, создание условий для профессиональной реализации творческой молодежи посредством обучения управленческим навыкам и инструментам вывода на рынок креативных проектов, имеющих экономический потенциал. Помимо конкурса, проект Art Team предполагает образовательный интенсив, который будет доступен онлайн на официальном сайте проекта в июне.

Ознакомиться с информацией о конкурсе, включая полный список номинаций, можно на официальном сайте Art Team.

Проект Art Team организован Роскультцентром и Фондом Инносоциум – социальной платформой Фонда Росконгресс – совместно с Центром кинофестивалей и международных программ при поддержке Фонда президентских грантов.

Возрастная категория 12+.