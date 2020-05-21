Международная творческая школа вокального мастерства Елены Образцовой пройдет онлайн

Москва, 21 мая. В Москве с 25 по 31 мая вновь пройдет Международная творческая школа вокального мастерства Елены Образцовой. В связи со сложившейся в мире эпидемиологической ситуацией Школа в этот раз пройдет в режиме онлайн. Прямые эфиры будут транслироваться на портале Культура.рф, на YouTube-канале Фонда и на странице в Facebook.

К участию в Творческой школе приглашаются все желающие, чья жизнь и профессиональная деятельность связана с оперой и театром.

Елена Образцова на протяжении всей своей жизни давала мастер-классы по всему миру, а с 2005 года Международная творческая школа вокального мастерства Елены Образцовой стала проводиться регулярно в Санкт-Петербурге и Москве. Ее миссия - совершенствование мастерства молодых певцов и обмен опытом работы между преподавателями вокала, певцами, концертмейстерами и театральными деятелями.

С учетом специфических особенностей онлайн-формата в этот раз большее количество занятий будет посвящено не столько вокальным тонкостям, сколько комплексному подходу к профессии оперного певца. Занятия будут включать в себя творческие встречи с режиссером, дирижером, вокальными педагогами, оперными певцами и музыкальными критиками.

Программа Творческой школы:

25 мая в 14:00 ДМИТРИЙ ЧЕРНЯКОВ (российский оперный режиссер, многократный обладатель российских и международных премий)

"Режиссер и певец в опере. Что об этом должен знать молодой артист?"

26 мая в 14:00 ДМИТРИЙ ВДОВИН (вокальный педагог, руководитель Молодежной оперной программы Большого театра России)

"Разговор о вокальной технике и художественной интерпретации"

27 мая в 14:00 ДМИТРИЙ КОРЧАК (оперный певец и дирижер, приглашенный солист Венской Государственной оперы)

"Дирижер и певец в опере. Что об этом должен знать молодой артист?"

28 мая в 16:00 АЛЕССАНДРО АМОРЕТТИ и АННА КРИВЧЕНКОВА (вокальные коучи)

"Проблема итальянской вокальной дикции у русскоязычных певцов"

29 мая в 14:00 ЕВГЕНИЙ ЦОДОКОВ (музыковед, музыкальный критик)

"Золотой век мирового оперного вокала в 50е-80-е годы"

30 мая в 16:00 ЛЮБОВЬ ПЕТРОВА (приглашенная солистка Метрополитен-опера)

"Вокалист и актер в опере. Сочетание вокальной техники и актерского мастерства"

Все участники могут отправить вопросы для педагогов, на которые они ответят в прямом эфире. Желающие также могут прислать короткие видео своих выступлений, педагоги их заранее посмотрят, и, возможно, некоторые видео будут показаны и разобраны в эфире. Также во время прямого эфира участники могут задавать вопросы онлайн в комментариях.

Международная творческая школа вокального мастерства Елены Образцовой реализуется в рамках Международного проекта Фонда Елены Образцовой "Голоса наследия" с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Возрастная категория 6+.