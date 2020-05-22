"РН-Уватнефтегаз" отмечает 10 лет промышленной эксплуатации Тямкинского месторождения

ТАСС, 22 мая. Компания "РН-Уватнефтегаз", входящая в нефтегазовый комплекс НК "Роснефть", отмечает 10 лет с начала промышленной эксплуатации Тямкинского месторождения. С него началось освоение перспективной территории Центрального Увата на юге Тюменской области. Об этом сообщили в пятницу в отделе по взаимодействию со СМИ и общественностью ООО "РН-Уватнефтегаз".

"В условиях автономии в короткие сроки на месторождении была создана вся необходимая инфраструктура для промышленной добычи нефти, включая пункт сдачи нефти товарного качества. Рациональное использование попутного нефтяного газа обеспечивает его использование для выработки электроэнергии на ГТЭС 24 МВт. Также электроэнергией нефтепромысел обеспечивает подстанция "Пихтовая". В завершающей стадии находится возведение нового вахтового жилого комплекса для сотрудников на 370 мест", - сообщили в компании.

"РН-Уватнефтегаз" реализует концепцию объединения месторождений Уватского проекта в центры освоения – хабы, за счет вовлечения в разработку мелких и средних месторождений-спутников. Использование единой производственной и социально-бытовой инфраструктуры повышает экономическую эффективность эксплуатации месторождений.

В компании отметили, что благодаря географическому положению, которое обеспечивает одинаковую доступность инфраструктуры как для введенных в эксплуатацию, так и для перспективных активов, Тямкинское месторождение стало опорной базой хаба, в состав которого входят также Южно-Петьегское, Радонежское, Северо-Тямкинское, Косухинское, Немчиновское, Северо-Немчиновское, Петьегское, Пихтовое и Имгытское месторождения.

Накопленная добыча на разрабатываемых месторождениях Тямкинского хаба за 10 лет превысила 6 млн т нефти при объеме извлекаемых запасов более чем в 90 млн т.

"С начала реализации Уватского проекта предприятие вносит значительный вклад в развитие промышленности юга Тюменской области. Сегодня жизнедеятельность Тямкинского хаба обеспечивают более 1100 сотрудников – "РН-Уватнефтегаза" и подрядных организаций. В ближайшие годы на Центральном Уват ожидается ввод целого ряда новых месторождений, что позволит создать новые квалифицированные рабочие места, в том числе и в подрядных организациях", - сказано в сообщении компании.

Предприятие является не только одним из крупнейших работодателей региона, но и его ключевым налогоплательщиком, что вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие Тюменской области.

О компании

ООО "РН-Уватнефтегаз", входящее в нефтегазовый комплекс НК "Роснефть", занимается разведкой и разработкой группы месторождений, расположенных в Уватском районе Тюменской области. Уватский проект – один из приоритетных в деятельности НК "Роснефть". В состав Уватского проекта входят 19 лицензионных участков общей площадью более 26 тыс. кв. км.

Тямкинское месторождение было открыто в 2004 году Правдинской нефтегазоразведочной экспедицией. Расположено в 175 км к юго-востоку от п. Уват в пределах Пихтового лицензионного участка.