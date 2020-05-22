Первый день Startup Village собрал на виртуальной площадке более 130 тыс. участников

Москва, 21 мая. Крупнейшая технологическая конференция Startup Village Livestream ‘20 открылась в день, когда отмечается 10 лет со дня создания Фонда "Сколково". Только на сайте мероприятия организаторам удалось собрать более 130 тыс. посетителей - это в восемь раз больше прошлогоднего показателя, когда конференция проходила в "традиционном" офлайн-режиме. Всего же на различных ресурсах в первый день было несколько сотен тысяч просмотров конференции.

Показатели посещаемости Startup Village в 2020 году свидетельствуют об эффективности экспериментального online-only формата и высоком интересе со стороны российского и международного бизнес-сообщества.

"За окном тяжелая ситуация, но мне очень приятно сообщить, что огромная аудитория, которая сегодня объединяет всех нас, подтверждает исключительный интерес к проекту", - заявил председатель совета директоров Фонда "Сколково" Виктор Вексельберг. Он подчеркнул, что в обществе происходят тектонические трансформации, что мир не будет тем же – он изменится. Человек приобрел принципиально новую социально-экономическую значимость. Ее сохранение – ключевой вопрос сегодня. Важная задача сейчас, по мнению Вексельберга, подготовка к грядущим социальным изменениям и переменам в коммуникации между людьми.

В рамках программы первого дня посетители могли принять участие в более чем 50 сессиях основных треков конференции. Сто мировых экспертов и технологических визионеров поделились своим взглядом на настоящее и будущее глобальных технологий. А 240 стартапов боролись за внимание 1 тыс. инвесторов на интерактивной выставке Startup Bazaar.

Председатель Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович пожелал участникам конференции найти общие решения по формированию новых моделей бизнеса и развитию новых инновационных продуктов: "Надеюсь, на Startup Village мы все друг другу поможем. Президент и правительство России уже объявили о множестве мер поддержки малого бизнеса и крупных компаний, но большую часть работы предстоит сделать нам всем вместе. От усилий каждого человека будет зависеть судьба проектов, бизнеса и людей в целом", - заключил Дворкович.

Онлайн-пространство конференции исследовали участники со всех уголков мира, включая (в порядке убывания посетителей) Китай, США, Казахстан, Украину, Германию, Францию, Испанию, Великобританию, Индию, Японию, Ирландию, Нидерланды, Италию, Швецию - всего представители более 100 стран.

В ходе конференции Фонд "Сколково" и банк ВТБ подписали соглашение о партнерстве в области информационных технологий. Первым шагом в рамках соглашения станет создание собственного исследовательского центра ВТБ на базе "Сколково". Интеграция банка в экосистему фонда позволит ВТБ вывести на новый уровень такие приоритетные направления, как большие данные и технологии цифровой безопасности.

Во второй день конференции участников также ждет насыщенная программа. Главным событием станет финал конкурса стартапов по четырем направлениям - IT, Biotech, Industry Tech и Energy Tech. Финалисты поделят между собой призовой фонд в 24 млн рублей.

Возрастная категория 12+.