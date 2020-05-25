Конференция Startup Village Livestream ’20 набрала более 185 тыс. просмотров

Москва, 25 мая. Технологическая конференция Startup Village Livestream ‘20, проходившая в этом году в формате online-only, только на сайте за два дня мероприятия набрала 185 тыс. просмотров, в том числе около 107 тыс. уникальных. Еще более 1 млн 200 тыс. просмотров различных сессий конференции зарегистрировано на внешних ресурсах, поддержавших трансляцию (учтены данные YouTube, VK, Facebook).

Среднее время просмотра составило 59 минут; спикерам и участникам дискуссий было задано 887 вопросов, количество сообщений в публичных чатах сессий превысило 32 тыс.

"Startup Village-2020, который мы провели в год 10-летия Фонда "Сколково", наверняка запомнится как самое масштабное онлайн-событие в мире бизнеса и технологий. Огромная аудитория, которую удалось собрать в таких непростых условиях, показала, что будущее конференций - это синергия онлайн- и офлайн-форматов, - считает председатель совета директоров Фонда "Сколково" Виктор Вексельберг. - Точно также, чтобы выжить и стать лучше, бизнесу в пост-COVID эпоху необходимо будет пересмотреть основы своей стратегии и философии. Текущие условия создают новую реальность, в которой надо учиться взаимодействовать совершенно иначе. Социально-экономические вызовы уже сейчас закладывают фундамент для новых глобальных изменений в бизнесе и коммуникациях. Подготовка и адаптация к этим изменениям - первоочередная задача российских предпринимателей и основа успеха в будущем".

Помимо насыщенной программы основных треков и keynote-лекций, во второй день конференции организаторы подвели итоги конкурса стартапов, в рамках которого были определены победители в четырех номинациях - Информационные технологии, Биомедицинские технологии, Индустриальные и энергоэффективные технологии.

Победителями конкурса в соответствующих номинациях стали:

Информационные технологии:

1 место: Александр Дремин, BIOSMART - биомедицинский сканер вен ладоней для безопасного доступа к информационным ресурсам.

2 место: Михаил Хмелик, Native Robotics.

3 место: Дмитрий Абрамов, Speechki.

Биомедицинские технологии:

1 место: Дмитрий Дударев, MedVR - медицинские симуляторы на основе VR.

2 место: Сергей Никитин, Mrobot.

3 место: Владимир Голбан, биоминеральные удобрения.

Индустриальные технологии:

1 место: Евгений Матвеев, F2 Composite - 3D печать высокопрочными композитными материалами.

2 место: Николай Ганюшкин, MONQ.AIOps.

3 место: Сергей Алямкин, ENOT.

Энергоэффективные технологии:

1 место: Юрий Хрипко, Коалесцент - технология снижения содержания масла в окалине металлургических производств.

2 место: Сергей Фунин, ЭВОГРЕСС.

3 место: Владимир Ладыгин, ClimateGuard.

Финалисты, занявшие первое место, получили 3 млн рублей, серебряным призерам достались 2 млн рублей, бронзовым - 1 млн рублей от Фонда "Сколково".

Председатель Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович выразил благодарность участникам конференции, выставки и конкурса, командам проектов и инвесторам: "Я хотел бы поблагодарить всех спикеров, участников, партнеров конференции Startup Village Livestream за то, что вместе с нами вы отметили 10-летие Фонда "Сколково". Год назад мы не могли представить, что не сможем собраться очно на нашем мероприятии, но и в виртуальном формате конференция прошла замечательно, охват обсужденных за прошедшие два дня тем и география спикеров и участников впечатляют. Приятно осознавать, что резиденты "Сколково" причастны к созданию подобных возможностей для удаленного взаимодействия, работы, учебы в различных сферах деятельности. Хочется всем пожелать, чтобы будущие изменения были благоприятными, роль резидентов "Сколково" в них только росла, а мы через год имели возможность встретиться вживую".

Также в рамках конференции Фонд содействия инновациям подвел итоги традиционного ежегодного конкурса "Старт-SUV", соорганизатором которого выступил Фонд "Сколково": было отобрано 34 финалиста, победителями стали 11 проектов из Москвы, Архангельской, Ивановской, Ленинградской, Новгородской и Свердловской областей, Красноярского, Пермского и Приморского краев. Победители получат финансирование в размере 2 млн рублей каждый по программе "Старт".

В одной из центральных сессий второго дня конференции принял участие председатель правления УК "РОСНАНО" Анатолий Чубайс. Он отметил высокую готовность технологического бизнеса к пандемии и обратил внимание российского бизнес-сообщества на перспективность и низкий порог входа в IT-проекты с цифровой инфраструктурой: "Мое главное удивление от этого кризиса в том, что мы оказались психологически и технологически готовы перейти в онлайн ... Барьер входа в "софт" сейчас в десятки раз меньше, чем барьер входа в material-based технологии. Ученики учатся в школах, врачи работают, и в целом общая степень готовности оказалась очень серьезной и очень значимой".

Идею о lean management и главенстве технологии в любом стартапе поддержал Николя Брюссон, сооснователь и CEO сервиса BlaBlaCar: "Мы стали единорогом, но это было лишь побочным эффектом нашей технологической стратегии. Мы хотели создать компанию с отличным продуктом - это был наш основной фокус. Создание "единорога" не может быть вашей самоцелью, если вы планируете бизнес в IT".

О незаменимости прикладных технических навыков, в частности программирования, напомнил самый юный спикер конференции, 12-летняя CEO Coder bunnyz Самайра Мехта: "Самое важное в будущем - уметь программировать. Каждый ребенок в мире должен научиться этому для того, чтобы сыграть свою роль в создании лучшего мира".

Смена глобальной технологической парадигмы и тотальный переход в онлайн стали лейтмотивом и на сессии вице-президента и директора по глобальным инновациям Cisco Гая Дидриха: "Мы живем в невероятное время. Технологии используются по-другому. Все уходят в "облако" - компании, образование, медицина. Впервые многие поняли, что могут повысить свою продуктивность, работая из дома. Сейчас есть огромный спрос на обеспечение технических решений для этого".

Основатель Shazam Крис Бартон напомнил предпринимателям, что кризис - это не только препятствие для одних, но и возможность для других улучшить и переизобрести себя, чтобы оставаться впереди в глобальной гонке технологий: "Это преимущество, начинать в такое сложное время, когда вы стартап. Потому что вы можете меньше фокусироваться на деньгах и оптимизации бизнеса и больше думать о том, как быть инновационными, как создать то, что большие компании упускают из вида".

Startup Village Livestream ’20 посетили участники из более чем 100 стран - Китая, США, Казахстана, Украины, Германии, Франции, Испании, Великобритании, Индии, Японии, Ирландии, Нидерландов, Италии, Швеции и других.

Возрастная категория 12+.