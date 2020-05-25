Гайский ГОК завершил строительство ремонтного пункта горно-шахтной техники на глубине 1 км

ТАСС, 25 мая. Работники шахтостроительного управления ПАО "Гайский ГОК" (предприятие сырьевого комплекса УГМК, г. Гай, Оренбургская область) завершили строительство ремонтного пункта самоходной горно-шахтной техники на горизонте 990-го метра, передав в опытно-промышленную эксплуатацию подземному руднику комбината последнюю ремонтную камеру. Теперь в ремонтном пункте находятся девять ремонтных камер, каждая из которых представляет собой горную выработку высотой до 10 м, длиной порядка 40 м и имеющую заезды с двух сторон.

По словам главного инженера подземного рудника Гайского ГОКа Константина Телешева, новая камера будет специализироваться на ремонте бурового оборудования. Одновременно в ней могут размещаться две-три единицы техники. Для осуществления ремонта камера оснащена смотровой ямой, 10-тонным подъемным механизмом. Дополнительное необходимое ремонтное оборудование в настоящее время устанавливается.

Остальные, находящиеся в эксплуатации восемь ремонтных заездов предназначены для ремонта шахтных автосамосвалов, погрузочно-доставочных машин и другой самоходной техники. Каждый из заездов оборудован грузоподъемным механизмом (кран-балкой), электрогазосварочным оборудованием, оборудованием для зарядки аккумуляторов, токарными станками, заточным оборудованием, расточно-наплавочным оборудованием серии WS, оборудованием по изготовлению рукавов высокого давления и т.д. Есть у механиков и сканер, с помощью которого диагностируются все системы подземных машин: двигатель, трансмиссия, системы безопасности. Кроме того, заезды оснащены магистралями трубопроводов промышленной воды и сжатого воздуха.

"На подземном руднике сегодня работают более 140 единиц самоходной техники - шахтные автосамосвалы, погрузочно-доставочные машины, самоходные буровые установки, большой спектр самоходной вспомогательной техники. Горно-шахтное оборудование, в основном, таких известных брендов, как Sandvik (Финляндия), Сaterpillar (США), Atlas Copco (Швеция), Zanam (Польша), Normet (Финляндия), Paus (Германия). У каждого типа оборудования свой, согласованный с заводом-изготовителем регламент. Как правило, на техническое обслуживание машина отправляется в ремонтный пункт после наработки определенного количества рабочих часов на линии - 250, 500, 750 или 1000 часов работы", - рассказывает Константин Телешев.

О предприятии

ПАО "Гайский ГОК" - ключевое предприятие минерально-сырьевого комплекса УГМК, вошедшее в его состав в 1999 году, является для предприятий холдинга крупнейшим поставщиком сырья. Одно из крупнейших горных производств Южного Урала основано в 1959 году на базе Гайского месторождения медно-колчеданных руд. Месторождение сосредотачивает более 40% запасов меди Оренбургской области. Вся добываемая руда подземным и открытым способами перерабатывается на собственной обогатительной фабрике. В составе уникальной гайской руды, кроме меди, содержатся цинк, сера, золото, серебро, а также редкие и рассеянные элементы. На предприятии работают около 6,5 тыс. человек.

УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.