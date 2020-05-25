Калужская область впервые выступит регионом-партнером фестиваля "Интермузей"

Москва, 25 мая. Крупнейший в мире XXII Международный фестиваль музеев "Интермузей", учрежденный Минкультуры России в 1999 году, пройдет с 27 по 29 мая впервые в цифровом формате. Он объединит около 400 участников из всех федеральных округов РФ. Структура фестиваля включает: интерактивную музейную экспозицию, деловую и культурную программы и межмузейный конкурс. Участники покажут свои проекты на портале www.imuseum.ru - эти виртуальные стенды можно будет "посетить" до конца 2020 года.

Одна из важных традиций "Интермузея" - участие регионов-партнеров. Впервые в этом статусе на фестивале "Интермузей - 2020" выступит Калужская область.

На объединенном стенде Калужской области развернется виртуальная интерактивная экспозиция трех музеев: Калужского музея изобразительных искусств, музейно-краеведческого комплекса "Усадьба Золотаревых" и музея-заповедника "Полотняный Завод". Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, также располагающийся в Калуге, будет представлен на отдельном стенде фестивальной экспозиции.

"Калужская область впервые стала регионом-партнером фестиваля. И мы понимаем, что новый формат нашего участия в качестве партнера - это и возможность достойно представить богатое культурно-историческое наследие региона на российской и международной аренах, и перспектива новых партнерских отношений", - отметил министр культуры Калужской области Павел Суслов.

Лейтмотивом коллективного стенда калужан станет тема жизни и сохранения музейных коллекций во время Великой Отечественной войны, созвучная главной теме фестиваля "Интермузей - 2020" - "Хранители мира".

Калужский музей изобразительных искусств, крупнейшее художественное собрание Калужской области, насчитывающее более 12 тыс. экспонатов, ведет свою историю с 1918 года, когда он был открыт на основе коллекции произведений искусства, завещанной родному городу врачом Никанором Васильевым. Калужскому музею изобразительных искусств, понесшему невосполнимые потери во время немецко-фашистской оккупации в 1941 году, посвящен отдельный том "Сводного каталога культурных ценностей, похищенных и утраченных в период Второй мировой войны". На стенде представлены архивные фотоматериалы, фотографии зданий и экспозиций музея, а также два проекта: выставочно-просветительский - к дате освобождения Калуги от оккупации - "Здесь была война. Пейзаж фронтового города" и виртуальная выставка "Путь к Победе".

Выставку "Здесь была война" сопровождает мультимедийный продукт: фильм, созданный в технологии виртуальной реальности для просмотра с помощью специального оборудования. Для видео были отобраны графические и живописные произведения с пейзажами военных разрушений Калуги; затем с помощью цифровых технологий воссоздан довоенный вид города. Завершается фильм "полетом" над современной Калугой.

Музейно-краеведческий комплекс "Усадьба Золотаревых" является филиалом Калужского объединенного музея-заповедника, основанного в 1847 году как Губернский музеум. С 1922 года музей размещался в усадьбе купцов Золотаревых, построенной в 1805-1808 годах и являющейся объектом культурного наследия, памятником истории и культуры федерального значения. В период оккупации Калуги с октября по декабрь 1941 года в усадьбе Золотаревых находилась немецкая комендатура. А обновленная экспозиция музея в Усадьбе Золотаревых открылась уже во время Великой Отечественной войны в 1944 году.

Музей-заповедник "Полотняный Завод", филиал Калужского объединенного музея-заповедника - объект культурного наследия, памятник истории и культуры федерального значения - был открыт 4 июня 1999 года, к 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина. Главный усадебный дом сооружен в 30-е годы XVIII века. В 70-80-е годы дом подвергся значительной перестройке: стал светлым, трехэтажным, с ризалитами по основным фасадам. Именно таким видел этот дом в 30-х годах XIX века А.С. Пушкин.

Трагической вехой в истории усадьбы стала Великая Отечественная война. В первый же день оккупации главный дом усадьбы практически полностью был уничтожен пожаром. Решение о восстановлении усадьбы было принято в 1967 году. Первые восстановительные работы начались в 1972 году под руководством архитектора В.А. Жилиной - праправнучки последнего владельца усадьбы Сергея Гончарова.

Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского – первый в мире музей космической тематики. Музей был открыт в 1967 году, большую поддержку при его создании оказали С.П. Королев и Ю.А. Гагарин. Сегодня это крупный музейный комплекс, включающий Музей истории космонавтики с планетарием, Мемориальный дом-музей К.Э. Циолковского, Дом-музей А.Л. Чижевского и Музей-квартиру К.Э. Циолковского в Боровске. ГМИК им. К.Э. Циолковского представляет на фестивале "Интермузей - 2020" стенд "Мемориальный дом-музей К.Э. Циолковского: сохраненное наследие", показывающий работу по сохранению научного и мемориального наследия К.Э. Циолковского в годы войны и работу по восстановлению коллекции Дома-музея ученого.

Дом-музей основоположника теоретической космонавтики был открыт в 1936 году. Первая экспозиция носила научно-мемориальный характер. Музей работал всю войну, исключая период оккупации Калуги с 12 октября по 30 декабря 1941 года. В период оккупации в доме жили немецкие солдаты. Калугу освобождала 50-я армия под командованием генерала И.В. Болдина.

Возрастная категория 0+.