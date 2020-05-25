Трансляции "Больших гастролей-онлайн" посмотрели 15 млн зрителей

Москва, 25 мая. "Большие гастроли-онлайн" на пороге новой "цифровой" эры искусства. Около 300 тыс. зрителей в день собираются в онлайн-зале трансляции одного спектакля. ТАСС является генеральным информационным партнером всероссийского проекта и каждый день в своих соцсетях (ВКонтакте и Facebook) транслирует в формате "стриминг-вещания" лучшие спектакли театров страны и ближнего зарубежья. Виртуальный тур "Большие гастроли-онлайн" стартовал 26 марта и за 52 дня непрерывных интернет-показов отметил новый рекорд - 15 008 225 просмотров.

Всего с 26 марта по 18 мая 2020 года было показано 57 спектаклей 43 театров, расположенных в 32 городах, относящихся к 31 региону. География городов-участников охватывает всю страну и простирается от Калининграда на западе до Хабаровска на Дальнем Востоке, от Архангельска на севере до Астрахани на юге. Также активно развивается зарубежное онлайн-направление "Больших гастролей-онлайн". Уже были представлены работы коллективов из Алматы (Республика Казахстан), Сухума (Республика Абхазия), Ташкента (Республика Узбекистан), а также Минска (Республика Беларусь).

Несмотря на то что ТАСС совсем недавно присоединился к проекту, его охват среди зрителей за несколько недель зафиксировал 706 278 уникальных посетителей интернет-спектаклей "Больших гастролей-онлайн". Программа охватывает всех жанры и стили сценического искусства. Зрители проекта - вся страна. И взрослые, и дети.

Ежедневно бесплатные общедоступные интернет-трансляции работ лучших ведущих региональных театров России и соседних стран организует Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ. Любой театр может подать заявку по форме на сайте БольшиеГастроли.РФ и оказаться в программе. ​​​​