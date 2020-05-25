Церемония награждения фестиваля Silver Mercury пройдет 28 мая

Москва, 25 мая. Двадцатый Фестиваль креатива в маркетинговых коммуникациях Silver Mercury уже собрал десятки восторженных отзывов от участников и членов жюри за проведение процедуры голосования в режиме online. Ничего не мешало оргкомитету фестиваля анонсировать победителей и призеров, используя собственные ресурсы и СМИ. Однако два десятка лет опыта и традиции, сформированные вокруг Silver Mercury, просто не позволяли организаторам фестиваля оставить индустрию без полюбившейся церемонии награждения, в рамках которой победителям достается статус лидеров рекламного бизнеса. Оргкомитет принял решение провести церемонию награждения в онлайн-режиме, используя современные технологии и новые решения, оставив гостей в безопасности, но воссоздав атмосферу вечера торжества.

Комментарием о предстоящем событии поделилась Ева Габулова (концептуалист, основатель Show Production #ИсполняйМечты), режиссер трансляции: "Провести церемонию награждения такого уровня - огромный вызов для моей команды. Мы хотим уйти от привычных конференций в ZOOM и воссоздать реальность в студии, пусть и в виртуальной. Соединив людей путем "телепорта", мы пригласим гостей в виртуальный бар и передадим атмосферу мира, который еще несколько месяцев назад был нашей привычной реальностью".

Ведущим церемонии награждения станет главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко.

Церемония награждения двадцатого Фестиваля креатива в маркетинговых коммуникациях Silver Mercury состоится 28 мая в 17:00. Поставить напоминание о начале прямой трансляции можно по ссылке.

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