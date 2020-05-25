КПКГ "ГозЗайм" уведомляет о созыве очередного общего собрания пайщиков

Казань, 25 мая. Кредитный потребительский кооператив граждан "ГозЗайм" (ОГРН1111690093833), располагающийся по адресу: 420107, г. Казань, ул. М. Салимжанова, д. 19, зарегистрированный 08.12.2011 г. инспекцией федеральной налоговой службы по г. Казани №18, уведомляет о созыве очередного общего собрания членов (пайщиков). Форма проведения очередного общего собрания: очное собрание в форме уполномоченных при допустимых условиях и (или) в форме совместного присутствия уполномоченных в удаленном онлайн-режиме через сервис ZOOM в связи со сложившейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с рекомендациями Центрального Банка России в Информационном письме о комплексе по поддержке рынка микрофинансирования исх. № ИН-015-44/25 от 20.03.2020 г. Дата проведения очередного общего собрания - 26 июня 2020 года. Время проведения очередного общего собрания - 12:00-17:00. Место проведения: 420126, г. Казань, ул. Ф. Амирхана, 1а (Отель "Ривьера", конференц-зал).

Повестка дня:

Избрание председателя и секретаря собрания; Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии; Рассмотрение отчетов о деятельности правления, директора, комитета по займам КПКГ "ГозЗайм"; Утверждение решений правления, ревизионной комиссии, комитета по займам; Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов на содержание КПКГ "ГозЗайм" за 2019 год; Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности КПКГ "ГозЗайм"; О распределении дохода по итогам финансового года за 2019 год; Утверждение сметы доходов и расходов на содержание КПКГ "ГозЗайм" на 2020 год; Выбор аудиторской организации (аудитора) для проведения ежегодного обязательного аудита за 2020 год; Рассмотрение отчета ревизионной комиссии КПКГ "ГозЗайм"; Об избрании председателя ревизионной комиссии КПКГ "ГозЗайм"; О переизбрании состава комитета по займам КПКГ "ГозЗайм"; Об избрании председателя комитета по займам КПКГ "ГозЗайм"; Рассмотрение информации о состоянии системы управления рисками в КПКГ "ГозЗайм"; О смене единоличного исполнительного органа в КПКГ "ГозЗайм"; Об избрании председателя правления КПКГ "ГозЗайм"; Утверждение Устава КПКГ "ГозЗайм" в новой редакции; Утверждение положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов (пайщиков) КПКГ "ГозЗайм" в новой редакции; Утверждение положения о порядке предоставления займов членам (пайщикам) КПКГ "ГозЗайм" в новой редакции; Утверждение положения об органах КПКГ "ГозЗайм" в новой редакции; Утверждение положения о порядке формирования и использования имущества КПКГ "ГозЗайм" в новой редакции; Утверждение положения о фондах КПКГ "ГозЗайм" в новой редакции; Утверждение положения КПКГ "ГозЗайм" о ревизионной комиссии в новой редакции; Утверждение положения о членстве в КПКГ "ГозЗайм" в новой редакции; Рассмотрение других вопросов.

С информацией, подлежащей предоставлению членам кредитного потребительского кооператива граждан при подготовке внеочередного общего собрания членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива граждан "ГозЗайм", можно ознакомиться по адресу: г. Казань, ул. М. Салимжанова, 19, каб. 1.