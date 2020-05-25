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КПКГ "ГозЗайм" уведомляет о созыве очередного общего собрания пайщиков

Собрание пройдет 26 июня

Казань, 25 мая. Кредитный потребительский кооператив граждан "ГозЗайм" (ОГРН1111690093833), располагающийся по адресу: 420107, г. Казань, ул. М. Салимжанова, д. 19, зарегистрированный 08.12.2011 г. инспекцией федеральной налоговой службы по г. Казани №18, уведомляет о созыве очередного общего собрания членов (пайщиков). Форма проведения очередного общего собрания: очное собрание в форме уполномоченных при допустимых условиях и (или) в форме совместного присутствия уполномоченных в удаленном онлайн-режиме через сервис ZOOM в связи со сложившейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с рекомендациями Центрального Банка России в Информационном письме о комплексе по поддержке рынка микрофинансирования исх. № ИН-015-44/25 от 20.03.2020 г. Дата проведения очередного общего собрания - 26 июня 2020 года. Время проведения очередного общего собрания - 12:00-17:00. Место проведения: 420126, г. Казань, ул. Ф. Амирхана, 1а (Отель "Ривьера", конференц-зал). 

Повестка дня:

  1. Избрание председателя и секретаря собрания;
  2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии;
  3. Рассмотрение отчетов о деятельности правления, директора, комитета по займам КПКГ "ГозЗайм";
  4. Утверждение решений правления, ревизионной комиссии, комитета по займам;
  5. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов на содержание КПКГ "ГозЗайм" за 2019 год;
  6. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности КПКГ "ГозЗайм";
  7. О распределении дохода по итогам финансового года за 2019 год;
  8. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание КПКГ "ГозЗайм" на 2020 год;
  9. Выбор аудиторской организации (аудитора) для проведения ежегодного обязательного аудита за 2020 год;
  10. Рассмотрение отчета ревизионной комиссии КПКГ "ГозЗайм";
  11. Об избрании председателя ревизионной комиссии КПКГ "ГозЗайм";
  12. О переизбрании состава комитета по займам КПКГ "ГозЗайм";
  13. Об избрании председателя комитета по займам КПКГ "ГозЗайм";
  14. Рассмотрение информации о состоянии системы управления рисками в КПКГ "ГозЗайм";
  15. О смене единоличного исполнительного органа в КПКГ "ГозЗайм";
  16. Об избрании председателя правления КПКГ "ГозЗайм";
  17. Утверждение Устава КПКГ "ГозЗайм" в новой редакции;
  18. Утверждение положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов (пайщиков) КПКГ "ГозЗайм" в новой редакции;
  19. Утверждение положения о порядке предоставления займов членам (пайщикам) КПКГ "ГозЗайм" в новой редакции;
  20. Утверждение положения об органах КПКГ "ГозЗайм" в новой редакции;
  21. Утверждение положения о порядке формирования и использования имущества КПКГ "ГозЗайм" в новой редакции;
  22. Утверждение положения о фондах КПКГ "ГозЗайм" в новой редакции;
  23. Утверждение положения КПКГ "ГозЗайм" о ревизионной комиссии в новой редакции;
  24. Утверждение положения о членстве в КПКГ "ГозЗайм" в новой редакции;
  25. Рассмотрение других вопросов.

С информацией, подлежащей предоставлению членам кредитного потребительского кооператива граждан при подготовке внеочередного общего собрания членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива граждан "ГозЗайм", можно ознакомиться по адресу: г. Казань, ул. М. Салимжанова, 19, каб. 1.

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