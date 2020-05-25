Академия Н.С. Михалкова проведет бесплатные онлайн мастер-классы с деятелями культуры

Москва, 25 мая. Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова проведет серию бесплатных онлайн мастер-классов с выдающимися деятелями культуры и искусств в рамках программы "Поддержка молодых специалистов театра и кино", реализуемой при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Программа проводится в рамках выездной приемной кампании академии. К онлайн мастер-классам смогут присоединиться студенты и выпускники творческих вузов, начинающие специалисты индустрии кино и театра из различных регионов страны, а также все желающие, работающие в данной сфере.

Мастер-классы, проводимые в онлайн-формате, дадут уникальную возможность в режиме самоизоляции получать уникальные знания и навыки, предоставят шанс пополнить "культурный багаж" и позволят объединить в профессиональном диалоге творческую молодежь со всей страны, в том числе из самых отдаленных регионов России (в том числе из Иркутской и Томской областей, Забайкальского края, где уже 9 июня будет проводиться онлайн-кастинг в Академию Н.С. Михалкова).

График проведения мастер-классов:

29 мая в 14:00 на онлайн-платформе ZOOM мастер-класс "Режиссура игрового кино" проведет кинорежиссер, сценарист, продюсер, создатель картин "Ликвидация", "Тихий Дон", "Исаев" и др. Сергей Урсуляк. В рамках мастер-класса режиссер расскажет о принципах подбора актеров, о съемочной площадке, о самой большой сложности в работе над кинокартинами и многое другое.

Идентификатор конференции: 815 7251 4577.

3 июня в 14:00 на онлайн-платформе ZOOM мастер-класс "Основы киноязыка и влияние технологий на кинопроцесс в контексте историческом и актуальном" проведет кинорежиссер, педагог, сценарист, художественный руководитель режиссерской мастерской академии, народный артист РФ, создатель картин "72 метра", "Бесы", "Достоевский" и др. Владимир Хотиненко. Режиссер расскажет участникам мастер-класса об основах киноязыка, о приемах работы на съемочной площадке и секретах воплощения замысла на пленке на примере некоторых фильмов, а также многое другое.

Идентификатор конференции: 817 2742 0189.

6 и 7 июня в 11:00 на онлайн-платформе ZOOM мастер-класс "Роль продюсера в организации фильмопроизводства" проведет кинорежиссер, исполнительный продюсер, член Союза кинематографистов РФ, педагог Александр Богун.

Идентификатор конференции 6 июня: 834 6444 9357.

Идентификатор конференции 7 июня: 812 9197 9567.

10 июня в 12:00 на онлайн-платформе ZOOM мастер-класс "Снимаем кино. От А до …" проведет кинорежиссер, сценарист, Лауреат государственной премии РФ, создатель картин "Легенда №17", "Экипаж" Николай Лебедев.

Идентификатор конференции: 852 5206 1898.

"Поддержка молодых специалистов театра и кино" - масштабный образовательный проект, реализуемый Академией кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Ежегодно в рамках приемной кампании реализуется целевая региональная программа, цель которой - содействие профессиональному росту нового поколения специалистов театра и кино из регионов Российской Федерации. Благодаря реализации программы молодые специалисты получают возможность не только расширить собственный диапазон знаний, но также в течение учебного года обучаться в Академии Н.С. Михалкова бесплатно, за счет поддержки фонда. За несколько лет осуществления проекта "Поддержка молодых специалистов театра и кино из регионов страны" бесплатное обучение в академии прошли более 100 слушателей, кастинги (творческие собеседования) "на местах" смогли пройти более 1200 молодых артистов, продюсеров и режиссеров, получив ценные рекомендации от именитых мастеров и попав в базу творческих специалистов академии.

Возрастная категория 12+.