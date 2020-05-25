Москва, 25 мая. Деловой клуб "Приоритет" открывает серию онлайн-мероприятий "Технологии здесь и сейчас".

События последних нескольких месяцев, связанные с пандемией, выявили необходимость не только грамотного прогнозирования развития различных ситуаций, в том числе экстремального характера, но и умения быстрого реагирования на поменявшийся бизнес-ландшафт. Форсайты на 10-20 лет вперед уже наступили. Для принятия решений не годы, а всего лишь дни и месяцы. Технологический прогресс на поверку здесь и сейчас под вирусной угрозой.

В связи с этим деловой клуб "Приоритет" при поддержке TrueConf в рамках предстоящей премии объявляет о старте онлайн-мероприятий, ключевой темой которых станут вопросы современных технологий в настоящее время. Участие в отраслевых сессиях примут топ-менеджмент ведущих предприятий страны, представители органов власти и институтов развития, руководители крупнейших отраслевых союзов и ассоциаций, эксперты и журналисты.

Первая онлайн-сессия "Как в короткий срок освоить новые технологии? Промышленная инфраструктура в новой экономической реальности" пройдет 29 мая с 12:00 до 14:00.

На встрече будут рассмотрены следующие вопросы:

- Что же могут технологии настоящего?

- Как производственным компаниям мобилизовать силы во время эпидемии?

- Кто и как смог перестроиться под удаленное управление?

- Как перенастраивается отечественный производитель под новые реалии обеспечения безопасности?

- Каковы перспективы бесконтактного производства?

- Кто все-таки зарабатывает на технически и технологически правильном перезапуске своих бизнес-моделей?

- Как сохранить имидж технологичного бизнеса в это время?

- Только ли IТ и вакцина спасут в кризис и пандемию?

Модератором сессии выступит Вадим Куликов, первый заместитель генерального директора Агентства по технологическому развитию, председатель экспертного совета Национальной премии "Приоритет-2020".

Приглашены к участию в дискуссии:

- Виталий Расницын, председатель оргкомитета Национальной премии в области эффективного применения передовых технологий "Приоритет-2020";

- Илья Метревели, генеральный директор Ассоциации "Технет";

- Дмитрий Кулиш, профессор, директор "Мастерской Инноваций" Сколтеха;

- Валентин Макаров, президент НП "РУССОФТ";

- Вадим Феоктистов, член правления, главный специалист по информационным технологиям ПАО "ММК", директор "ММК-Информсервис";

- Представитель ПАО "ГМК "Норильский никель".

Чтобы зарегистрироваться и получить доступ к онлайн-трансляции, нужно заполнить форму.

Возрастная категория 12+.