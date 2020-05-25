Росконгресс подготовил дайджест о положении России в международной торговле ИКТ-услугами

Москва, 25 мая. В рамках подготовки к Фестивалю науки и инноваций Science Fest, который пройдет 24-26 июля в новом онлайн-формате, эксперты Фонда Росконгресс и Исследовательского центра "Международная торговля и интеграция" подготовили аналитический дайджест "Россия и ее регионы в международной торговле ИКТ-услугами". Материал из серии "Росконгресс инсайдер" раскрывает положение России и ее регионов в международной торговле услугами в сфере информационно-коммуникационных технологий.

В исследовании подчеркивается, что международная торговля услугами в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) характеризуется относительно высоким и устойчивым ростом.

В 2019 году объем мирового рынка ИКТ достиг $3,74 трлн, этому способствует, в том числе, и реализация мер по содействию инновациям и развитию ИКТ на уровне ООН.

В России в последнее десятилетие принимаются всесторонние меры по развитию инновационного и технологического потенциала. В 2019 году 35% отечественных компаний, производящих программное обеспечение, активно продавали свои продукты за границу. За период с 2013 по 2019 год Россия поднялась в рейтинге "Глобальный инновационный индекс" с 62-й на 46-ю позицию.

Российский экспорт ИКТ-услуг растет приблизительно как общемировой (13,1% и 13,2% соответственно), но отстает от среднего значения показателя роста среди стран БРИКС (26,8%). Импорт растет гораздо медленнее (1,9%), по данным за первые три квартала 2019 года, Россия впервые за последние 10 лет стала нетто-экспортером ИКТ-услуг.

Доклад "Росконгресс инсайдер" детально отражает динамику показателей внешней торговли ИКТ-услугами по регионам России. Безусловными лидерами являются Москва и Санкт-Петербург. Однако между крупнейшими мегаполисами страны есть существенная разница: по экспорту - в два раза, по импорту - в 10 раз. При этом данные за первые три квартала 2019 года показывают падение объема торговли ИКТ-услугами в Москве и рост в других регионах России.

Положительная динамика в экспорте присутствует у большинства отечественных ИТ-компаний. Российские разработчики и поставщики ИКТ-услуг по отдельным перспективным направлениям успешно составляют конкуренцию иностранным компаниям.

Основная доля в отечественном экспорте ИКТ-услуг приходится на компьютерные программные продукты для широкого круга пользователей. Кроме этого, Россия поставляет на зарубежный рынок системы информационной безопасности, системы безопасности и управления на предприятиях, телекоммуникационные услуги.

В исследовании отмечается, что, несмотря на ряд сдерживающих факторов, таких как недостаток финансирования и отсутствие налоговых льгот для предпринимателей, занимающихся инновационной деятельностью, перспективы для отечественного экспорта ИКТ-услуг в целом достаточно высоки.

При этом в планах правительства значатся достаточно амбициозные цели. Так, в Стратегии развития российского экспорта услуг до 2025 года предполагается, что объем зарубежных продаж ИКТ-услуг к обозначенному сроку должен составить $12,15 млрд.

Для исполнения предписанных темпов роста, показателей инновационной деятельности, темпов роста производства и экспорта информационно-коммуникационных технологий России предстоит обратить особое внимание на повышение эффективности использования ресурсов и степени воздействия результатов научно-технической и инновационной деятельности на экономику и общество.

Кроме того, одним из основных условий развития национального рынка ИКТ-услуг будет внешняя торговля. Экспорт таких услуг поможет улучшить их конкурентоспособность на внешних рынках и стимулировать спрос на пакетные услуги.

Материал опубликован в Информационно-аналитической системе ROSCONGRESS.ORG.

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