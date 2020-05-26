Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов пройдет 8-15 ноября

Москва, 26 мая. Открыт прием заявок на Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов, который в этом году пройдет в ноябре из-за сложной эпидемиологической ситуации. Состязаться участники будут в Ярославле с 8 по 15 ноября 2020 года.

Завершая четырехлетний цикл специальностей, крупнейший отечественный смотр откроет новые имена в номинации "Классический танец" и станет отборочным этапом к XIV Международному конкурсу артистов балета и хореографов, который состоится 5-15 июля 2021 года на сцене Большого театра России.

"В этом году мы ждем Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов с особым трепетом, так как вся страна истосковалась по встречам с искусством. Чтобы свести риски к минимуму и защитить артистов и зрителей, мы приняли решение перенести состязание на более поздний период проведения. Вместе с тем увеличится и срок приема заявок, что даст молодым исполнителям возможность лучше подготовиться к отбору в такой сложной специальности, как "классический танец", - сказал генеральный директор ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ" Андрей Малышев.

"В прошлом году мы впервые провели конкурс за пределами столицы - в Ярославле, - добавил он. - Очень важно, чтоб такие масштабные события проходили в регионах. Это способствует развитию городов, привлечению интереса зрителей и будущих исполнителей к классическому искусству. В этом году Ярославль, в котором нет музыкального театра, на некоторое время вновь станет центром культурной жизни страны, где выдающиеся педагоги определят имена будущих звезд отечественной сцены".

Прием заявок открыт до 10 октября. Принять участие в состязании смогут солисты и дуэты в двух возрастных категориях: младшей (юноши и девушки от 14 до 18 лет) и старшей (мужчины и женщины от 19 до 27 лет включительно). Первый этап по традиции пройдет дистанционно: члены жюри отберут участников по присланным видеозаписям. Второй и третий туры состоятся очно в Концертно-зрелищном центре "Миллениум".

Обладателям первых трех премий в старшей возрастной группе вручат медали и денежные призы в размере 200 тыс. рублей, 170 тыс. рублей и 140 тыс. рублей. Лауреаты в младшей возрастной группе получат вознаграждения в размере 170 тыс. рублей, 130 тыс. рублей и 100 тыс. рублей. Также предусмотрены звания дипломантов и специальные призы.

Подробные условия участия размещены на официальном сайте конкурса.

Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов учрежден правительством Российской Федерации в 2012 году. Четырехлетний цикл представлен специальностями: "Хореографы", "Характерный и народно-сценический танец", "Современный танец в музыкальном театре", "Классический танец".

Лауреаты прошлого состязания в номинации "Классический танец" состоят в балетных труппах Большого театра России (Екатерина Клявлина, Анна Григорьева, Денис Захаров, Илья Владимиров, Григорий Иконников), Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко (Ирина Захарова), Московского государственного академического музыкального театра имени Н.И. Сац (Арина Осипюк, Варвара Серова, Иван Титов) и других столичных коллективов.

Форум активно способствует развитию хореографического искусства в регионах. Так, лауреаты смотра стали премьерами, солистами и артистами таких региональных театров, как Красноярский государственный театр оперы и балета, Астраханский государственный театр оперы и балета, Воронежский государственный театр оперы и балета, Новосибирский театр оперы и балета, Екатеринбургский государственный театр оперы и балета, Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) им. Д.К. Сивцева-Суоруна Омоллоона, Марийский государственный театр оперы и балета им. Сапаева, Самарский театр оперы и балета и другие.

Всероссийский международный конкурс артистов балета и хореографов проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Организатор конкурса - ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ". Информационный партнер - ТАСС.

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