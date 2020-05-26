Фонд "РК-Инвестиции" и Банк Интеза будут развивать российские региональные проекты

Москва, 26 мая. Банк Интеза и инвестиционное подразделение Фонда Росконгресс - фонд "РК-Инвестиции" - провели первую рабочую встречу в рамках совместного проектного офиса по развитию инвестиционных и деловых проектов на территории Российской Федерации.

Стороны договорились активно сотрудничать по таким важным направлениям деятельности, как отбор, рассмотрение и анализ перспективных инвестиционных проектов в регионах Российской Федерации, а также подбор финансовых инструментов и оказание консультативной поддержки для их реализации.

"Создание проектных офисов совместно с зарубежными партнерами - это механизм взаимодействия, который позволяет привлечь максимально эффективные инструменты поддержки, задействовать партнерские ресурсы, создать и поддерживать стабильный поток реально работающих проектов. Эффект этой инициативы выражается в усилении партнерских связей между странами-участницами", - отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В рамках работы проектного офиса будут рассматриваться проекты, собранные на инвестиционном портале регионов России investinregions.ru. Портал был запущен Фондом Росконгресс совместно с его дочерней структурой - фондом "РК-Инвестиции" - в апреле 2020 года для привлечения инвестиций в субъекты Российской Федерации. На ресурсе публикуется информация о перспективных инвестиционных проектах, реализуемых на территории регионов Российской Федерации, экспортных производителях и ключевые социально-экономические показатели.

"С момента запуска инвестиционного портала регионов прошло чуть больше месяца - и мы уже видим внушительное количество опубликованных проектов и инвестиционных заявок. Объединенная база перспективных инвестиционных проектов - это инструмент, которого очень не хватало рынку. Он нужен как предпринимателям, так и инвесторам. Для первых это ресурс с понятным набором инструментов и постоянно расширяющимся функционалом, который позволяет не только привлечь внимание крупнейших инвесторов, но и задействовать в реализации проекта другие инструменты экосистемы Фонда Росконгресс. Для инвесторов это возможность сравнить и выбрать проекты по множеству показателей, получить консультации партнеров фонда и выбрать правильное и прибыльное направление для инвестирования", - прокомментировал председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

"Уже много лет Банк Интеза и Фонд Росконгресс связывают прочные партнерские отношения, за последние годы мы вместе успешно реализовали множество разнообразных и сложных проектов, в частности, при подготовке Петербургского международного экономического форума и Евразийского экономического форума в Вероне. Деятельность совместного проектного офиса по развитию инвестиционных и деловых проектов на территории России - новый, важный шаг в укреплении партнерства. Банк Интеза готов принимать самое активное участие в его работе", - подчеркнул председатель совета директоров Банка Интеза Антонио Фаллико.

К настоящему моменту на портале представлены 78 проектов из 25 регионов России. Проекты реализуются в таких отраслях, как сельское и лесное хозяйство, промышленность, добыча полезных ископаемых, строительство, сфера общественного питания, досуга и развлечений и других. Более трети проектов (34%) направлены на выпуск новой продукции или запуск новых производств. В частности, представлены проекты по производству фармацевтических субстанций, химических соединений, полимерных покрытий, запуску нового производства на заводе робототехнических систем, строительству хлебозавода, птицекомплекса, цехов по переработке сельхозпродукции и другие.

В результате работы портала будет сформирована единая и публично доступная база данных инвестиционных проектов регионов России с присвоенными им рейтингами, а в дальнейшем - единая экосистема, ориентированная на раскрытие экономического и инвестиционного потенциала регионов Российской Федерации.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте.

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