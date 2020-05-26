Международные соревнования IRONMAN 70.3 Russia St. Petersburg пройдут 1 августа 2021 года

Москва, 26 мая. Международные соревнования IRONMAN 70.3 Russia St. Petersburg, ранее запланированные на 19 июля 2020 года, будут проведены 1 августа 2021 года.

"Это решение дается нам непросто. Мы следим за ситуацией, связанной с пандемией коронавируса, следуем рекомендациям Всемирной корпорации триатлона, остаемся на связи с оргкомитетом соревнований IRONMAN 70.3 Russia St.Petersburg, созданным при правительстве Санкт-Петербурга. Как и многие в спортивной индустрии мы верили, что вскоре вернемся к привычному ритму жизни, и гонку удастся провести 19 июля 2020 года. Но пандемия коронавируса в мире диктует свои условия, и мы вынуждены объявить о переносе даты", - заявил генеральный директор компании-организатора соревнований "Железный человек" Сергей Бодров.

В дни мероприятий в 2021 году в Санкт-Петербурге пройдут соревнования для детей IRONKIDS (6+), женский забег Iron Girl (18+), "половинка" железной дистанции (18+) и ЭКСПО.

"В гонке заявлены более 2500 атлетов из 64 стран, в том числе и из России. Все они уже длительное время находятся на самоизоляции и не имеют ни возможности для полноценной подготовки к "половинке" в Санкт-Петербурге, ни гарантий, что к июлю снимут ограничения на проведение массовых мероприятий и откроют границы между странами. Наша главная цель - провести соревнования на высшем уровне и в равных условиях для всех зарегистрировавшихся спортсменов. И по этой причине мы приняли решение о переносе", - добавил Сергей Бодров.

Все атлеты, зарегистрировавшиеся на IRONMAN 70.3 Russia St. Petersburg, проинформированы о переносе мероприятия, приобретенные на гонку слоты остаются действительными, регистрация автоматически перенесена на 2021 год.

Для тех, кто не сможет принять участие в Гонке в 2021 году, компания "Железный человек" предлагает рассмотреть варианты переноса слота на "половинки" текущего года. Среди них:

- IRONMAN 70.3, Астана, 23 августа 2020 года;

- IRONMAN 70.3, Финляндия, 5 сентября 2020 года;

- IRONMAN 70.3, Таллинн, 5 сентября 2020 года.

Дополнительная информация о мероприятии представлена на сайте.