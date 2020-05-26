Московские музеи представляют свои самые необычные онлайн-экскурсии

Москва, 26 мая. Столичные музеи, подведомственные департаменту культуры города Москвы, приглашают на виртуальные экскурсии. Десятки онлайн-проектов, посвященных искусству и культуре, помогут приобщиться к прекрасному не выходя из дома.

Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени знакомит посетителей со своей коллекцией на официальном сайте и в соцсетях. Здесь публикуются истории портретов, биографии выдающихся художников ХVIII-ХIХ веков, видео-экскурсии и не только. Для всех, кто интересуется русской живописью, музей подготовил пять виртуальных экспозиций, в том числе онлайн-проект "Акварельный портрет", рассказывающий о развитии акварельного портрета в XIX веке, пока этот жанр не вытеснила более доступная фотография. Выставка "История одного портрета. Кружевница" представляет образы русских девушек с атрибутами женского рукоделия. Тропинину удалось создать свой узнаваемый тип портрета, в котором модель изображается непринужденно, в домашнем облике за плетением кружева или вышиванием. Благодаря работам живописца можно узнать о московском быте и неспешном ритме тогдашней жизни "древней столицы".

Московская государственная картинная галерея Ильи Глазунова представляет шесть тематических выставок, среди которых особенно выделяется "В мастерской художника. К 88-летию со дня рождения Ильи Глазунова". Экспозиция объединяет картины, появившиеся на свет за последние 15 лет. Многие работы живописец не успел показать зрителю при жизни, и теперь они экспонируются впервые. Эти картины - размышления мастера, исповедь человека, умудренного колоссальным жизненным опытом тяжелых испытаний и головокружительных взлетов.

Музей русского лубка и наивного искусства встретит выставкой "Наивная Пушкиниана", которая объединила работы художников-наивов. Экспозиция "Героический лубок" расскажет о доблестных подвигах русских солдат и офицеров во время Семилетней войны с Пруссией, Отечественной войны 1812 года, русско-турецкой кампании и кавказских походов. Прошлое отразилось на батальных лубочных листах, созданных в XIX веке. А выставка "Животина" представит изображения животных, чьи образы часто передают черты характера людей: лев - это храбрость, сила, власть; лиса - хитрость; волк - мощь и агрессия, а змея - воплощение мудрости, коварства, опасности. В экспозиции "Не без этого" пять художников через изображения обнаженного тела (ню в стиле наив) рассказывают свою личную историю, делятся сокровенными мыслями и чувствами.

Московский музей современного искусства представляет онлайн-экскурсию по тематической выставке "ММОМА 99/19", организованной к 20-летию музея. Проект объединил 20 профессионалов из разных областей науки и культуры, которые под руководством сотрудников музея предложили свой особый взгляд на обширное музейное собрание в контексте личной профессиональной деятельности. Среди приглашенных экспертов: Алена Долецкая (медиа), Андрей Малахов (телевидение), Федор Конюхов (мореплавание), Илья Лагутенко (музыка), Фредерик Маль (парфюмерное искусство), Кирилл Серебренников (театр), Владимир Сорокин (литература) и другие. Голосовой помощник Marusia курирует тему "Информационные технологии". Так, зал Федора Конюхова собрал произведения, иллюстрирующие его личный рассказ о многочисленных странствиях (это работы Юрия Викулина, Сергея Шаблавина, Александра Самохвалова). Зал Андрея Малахова рассказывает об образах, транслируемых телевидением, которые легко меняются под влиянием моды, общественных настроений или зрительских ожиданий. О профессиональном опыте известного телеведущего и его пристрастиях как коллекционера говорят графические листы Марка Шагала и Пабло Пикассо, образы Натальи Гончаровой и Бориса Григорьева, эмаль Фернана Леже.

Музей перевел в режим онлайн и часть своих образовательных активностей. На его странице в специальном разделе "ДОМА С ММОМА" собрано много интересных лекций. Например, "Полный сюр: От Дали до Gucci" рассказывает, как одно из самых ярких явлений в искусстве XX века повлияло на моду, а "Яркие и дерзкие: поп-арт в искусстве" - о новых идеях и темах, навеянных продуктами потребления и образами массовой культуры. Запланированные активности - курс Армана Гущяна "Смена парадигм в композиторской музыке" и курс Илектры Канестри "Диалог с продолжением: мода и искусство XX-XXI вв." - будут проводиться по билетам. На все лекции необходимо регистрироваться заранее.

Музей Моды предлагает посетить в режиме онлайн сразу восемь виртуальных выставок. Экспозиция "Антология длинного платья" демонстрирует историю моды с середины XIX до начала XX века. Это наряды и аксессуары из России, Западной Европы и США. Посетив выставку, можно узнать, как менялась мода по мере развития промышленности, как на нее повлияли спорт и досуг, становление больших модных домов, перемены в культуре и обществе, в том числе движение за женские права.

Экспозиция "Новые поступления Музея Моды. 2017-2018 гг." – это эффектные женские и мужские аксессуары XX - начала XXI века, платья и костюмы, а также журналы мод, подаренные музею. Выставка содержит и другие примечательные экспонаты: запонки, посвященные московской Олимпиаде 1980 года, авторские женские костюмы, флаконы знаменитых духов "Красная Москва", Pani Walewska и многое другое.

Московская государственная картинная галерея А. Шилова экспонирует 12 виртуальных выставок, среди которых "Они сражались за Родину!", "Семейные истории и судьбы", "В святой обители" и другие. В экспозиции "Исцеляющие руки" – портреты врачей и сестер милосердия. Александр Шилов в своих работах говорит о том, что врач – не просто профессия, это сакральная миссия. Он считает, что руки человека – "это вторая биография, а в ладонях врачей заключены не только линии судьбы, но и ответственность за жизнь других людей".

Музей Скрябина представляет подробный онлайн-рассказ о каждой комнате квартиры великого русского композитора Александра Скрябина. Главная цель – показать малоизвестные факты и экспонаты, которые для большинства посетителей в традиционных обзорных экскурсиях остаются за кадром. Среди экспозиций: "Скрябин – философ", "Скрябин и индийская философия", "Скрябин и античная философия", "Студия электронной музыки" и многое другое. Онлайн-проект будет интересен и тем, кто никогда не был в этом музее, и постоянным посетителям.

Пресс-служба департамента культуры города Москвы: "Сегодня большинство московских музеев, подведомственных департаменту культуры города Москвы, продолжают работу в Сети. Онлайн-экскурсии, в том числе посвященные искусству и культуре, постоянно обновляются. Например, оставаясь дома, можно уже сейчас посетить виртуальную экскурсию в Музее-усадьбе "Кусково" под названием "Эпохи миг в зеркальном отражении", объединившую зеркала XVIII-XIX столетий русских и западноевропейских мастеров. Представлены экспонаты сразу четырех музеев: "Кусково", "Останкино", Государственного исторического музея, а также Государственного музея А.С. Пушкина. Некоторые музеи выкладывают свои лучшие виртуальные экспозиции на более длительные временные сроки. Так, Московская государственная картинная галерея Василия Нестеренко дает возможность глубже узнать творчество художника и познакомиться с интересными фактами создания картин. В преддверии великого праздника Победы Мультимедиа Арт Музей в рамках программы "История России в фотографиях" открывает проект "Наша Победа – 75", который стартует 9 мая и продлится до 24 июня. Уникальная коллекция МАММ содержит видеоролики на основе кинохроники военных лет, ролики, посвященные военным фотографам, выставки фотографий из семейных архивов и многое другое".

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