Финал Всероссийского конкурса социальных проектов "Инносоциум" пройдет 27 мая

Москва, 26 мая. Финал Всероссийского конкурса социальных проектов "Инносоциум" состоится 27 мая в 18:00. Из 635 проектов, участвовавших в конкурсе, в шорт-лист попали 25. Они и поборются за победу в пяти номинациях: "Развитие территорий", "Культура: региональные инициативы", "Женское лидерство", "Бережем старших" и "Молодежное предпринимательство".

Мероприятие будет проходить в формате онлайн-питчинга на YouTube-каналах "Росконгресс-ТВ" и "Инносоциум", а также в аккаунтах Фонда Росконгресс и конкурса в социальной сети Facebook. Авторы проектов-финалистов, являющиеся студентами вузов со всей России, проведут короткие презентации. После этого в прямом эфире члены жюри под руководством заместителя председателя Совета Федерации РФ Галины Кареловой выберут победителей. Будут оцениваться как оригинальность идеи, так и проработанность проекта и ожидаемый от него социальный эффект.

Студенты или коллективы учащихся, одержавшие победу, получат премию в размере 500 тыс. рублей из средств партнеров конкурса на дальнейшую разработку и реализацию своих проектов.

"Все проекты, дошедшие до финала, заслуживают самой высокой оценки. Это очень достойные предложения, которые отличаются четкой идеей, хорошо проработанным планом и реалистичными показателями. Вне зависимости от решения жюри каждый из них уже можно назвать победителем. На их примере мы видим, как много студенты, с их открытым взглядом на мир, способны сделать для решения насущных социальных вопросов. Ребятам же участие в конкурсе дало огромный опыт и веру в свои силы, в возможность осуществить задуманное и в конечном счете улучшить жизнь в нашей стране. Я считаю, что это и есть главная миссия нашего конкурса", – отметила заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Фонда Инносоциум Елена Маринина.

Конкурс "Инносоциум" проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Его также поддержал Российский союз ректоров – общероссийская общественная организация, которая объединяет более 700 ректоров и президентов университетов Российской Федерации. В состав жюри конкурса вошла советник президента Российского союза ректоров Райфа Биткова.

"Мы глубоко разделяем идеологию конкурса "Инносоциум", направленную на вовлечение молодежи в социальную повестку. Кто как не студенты способны по-новому переосмыслить текущую действительность и предложить оригинальные творческие решения социально значимых проблем. Проекты, которые мы видим в финале, - наглядное тому подтверждение", – отметил президент Российского союза ректоров, ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.

Организаторами конкурса выступают Фонд Инносоциум - социальная платформа Фонда Росконгресс - и Благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт". Его партнерами являются Совет Федерации, культурная платформа "АРТ-ОКНО", ЕВРАЗ, Mars и Агентство стратегических инициатив. Информационные партнеры – МИА "МИР", ИД "Комсомольская правда", Агентство социальной информации и Студенты Москвы.

Цель конкурса – привлечь внимание к актуальным социально значимым проблемам и способам их решения, выявить и поощрить талантливых студентов на разработку и реализацию социальных проектов, развить у них необходимые для этого навыки, а также распространить эффективный опыт социального проектирования в студенческой среде.

Возрастная категория 12+.