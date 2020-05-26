Интерпол присоединится к онлайн-тренингу по кибербезопасности Cyber Polygon 2020

Москва, 26 мая. Интерпол станет партнером очередного ежегодного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon 2020, который состоится 8 июля (16+). Мероприятие является официальным проектом Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума и компании BI.ZONE.

Cyber Polygon - это международная инициатива, посвященная повышению глобальной киберустойчивости и развитию межотраслевого сотрудничества в борьбе с киберугрозами. В ходе тренинга глобальные технологические корпорации, международные организации и государственные структуры со всего мира проверяют уровень собственной подготовки к кибератакам, обмениваются актуальным опытом и делятся лучшими практиками с мировым сообществом.

Даже в организациях, чья система кибербезопасности основана на лучших средствах защиты, случаются взломы. По данным BI.ZONE, 80% компаний сегодня не готовы к масштабной кибератаке, а 46% компаний не считают кибербезопасность стратегическим приоритетом. В рамках Cyber Polygon 2020 организаторы смоделируют реалистичные кибератаки, справиться с которыми участники смогут без последствий для бизнеса. Организации отработают различные навыки: отражение активной атаки, расследование уже случившегося инцидента, проверку периметра на наличие других возможных уязвимостей, а также сбор информации об атаке для передачи в правоохранительные органы и предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Помимо технической части, тренинг также включает онлайн-трансляцию для руководителей и нетехнических специалистов. В рамках трансляции с докладами выступят представители международных организаций и мировые эксперты, которые расскажут о новых киберугрозах и актуальных трендах в сфере кибербезопасности, а также поделятся опытом предотвращения и минимизации последствий крупных кибератак.

"Развитие необходимых компетенций лежит в основе нашей Глобальной программы по борьбе с киберпреступностью. Интерпол сотрудничает со 194 странами в совершенствовании знаний, навыков и технической экспертизы в сфере кибербезопасности с учетом их текущих потребностей. Цель - усиление наших возможностей для предотвращения, обнаружения и расследования киберпреступлений по всему миру. Поэтому уже второй год подряд мы рады присоединиться к Cyber Polygon. Интерпол намерен и далее тесно сотрудничать с частными компаниями в этом направлении", - отметил Крейг Джонс, директор Интерпола по расследованию киберпреступлений.

"В этом году большинство компаний было вынуждено перейти на удаленную работу. Не все были к этому готовы и смогли сразу объективно оценить риски, в том числе риски кибербезопасности. В результате многие корпорации столкнулись с новыми вызовами. Этот опыт показал, что к кризисным ситуациям надо готовиться - именно для этого мы проводим Cyber Polygon. В 2019 году аудитория зрителей тренинга составила несколько миллионов человек из 24 стран. Надеемся, что следующий Cyber Polygon будет еще полезнее и интереснее как для зрителей, так и для участников", - добавил Дмитрий Самарцев, директор BI.ZONE.

О компании

Компания BI.ZONE оказывает более 30 услуг по кибербезопасности: от киберразведки и консалтинга до расследования инцидентов; разрабатывает собственные технологичные продукты и автоматизированные решения для защиты IT-инфраструктур и приложений. Продукты BI.ZONE максимально автоматизируют процессы обнаружения и предотвращения кибератак, а применяемые технологии машинного обучения и искусственного интеллекта позволяют выявить атаки и мошенничество на ранних стадиях.