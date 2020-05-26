Алексей Крюков: снижения затрат на объекты основного производства из-за COVID-19 не будет

ТАСС, 26 мая. ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ) не намерено снижать бюджет на ремонты и обновление материально-технической базы по объектам основной деятельности в 2020 году в связи с пандемией COVID-19. Об этом рассказал во вторник генеральный директор ГТЕ Алексей Крюков, отвечая на вопрос ТАСС в ходе дистанционной пресс-конференции, посвященной производственно-хозяйственной деятельности ООО в 2019 году и итогам майского совещания в ПАО "Газпром".

"Сегодня абсолютно точно есть понимание того, что для проведения диагностического, технического обслуживания и капитального ремонта основного производства снижения бюджета не будет. Что касается ремонтов вспомогательных зданий и сооружений (подсобного хозяйства и других учреждений, не связанных с производством – прим. ТАСС), снижение составит от 20 до 30% в зависимости от финансовой составляющей ПАО "Газпром", - сказал Крюков, добавив, что на производстве эти снижения не отразятся. "Нам бы хотелось содержать объекты непромышленной сферы в том же состоянии, что и производственные, но реалии таковы, что конъюнктура рынка диктует необходимость снижения этих затрат", - констатировал он.

Ранее Крюков отметил, что предприятие, несмотря на все трудности, связанные с пандемией, функционирует в нормальном режиме. "Коллектив полностью мобилизован и готов к решению производственных и иных задач. Более того, в работах любого характера – ремонтов, диагностики магистрали, экономических и социальных вопросов – привлекается только персонал, который для этого реально востребован. Все остальные трудятся в режиме удаленного доступа. Решения, принятые на уровне руководства РФ и ПАО "Газпром", исполняются в полном объеме", - отметил тогда гендиректор ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург".

Итоги производственной деятельности

По словам Крюкова, объем поступления газа в газотранспортную систему в 2019 году на территории ответственности ГТЕ составил 71,9 млрд куб. м, основной показатель производственной деятельности ООО - товаротранспортная работа - выполнен на 100% и составил 27,4 трлн куб. м на км.

План капитального ремонта объектов ГТЕ предусматривал затраты в объеме 2,5 млрд рублей, фактическое выполнение плана составило 104,5%.

Программа технического обслуживания и текущего ремонта выполнена практически полностью, объем средств составил 345,9 млн рублей. Также полностью выполнена программа диагностических работ, проведена внутритрубная дефектоскопия 1873,4 км газопроводов.

О предприятии

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"- 100% дочернее общество ПАО "Газпром". Обслуживает объекты газотранспортной системы, осуществляет транспортировку и распределение природного газа на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей. Протяженность линейной части газопроводов составляет 8554 км и мощностями для транспортировки природного газа более 980 МВт. Распределение газа потребителям осуществляется через 281 газораспределительную станцию. Коллектив предприятия насчитывает около 9 тыс. человек.

По словам Крюкова, ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" является одним из крупнейших газотранспортных обществ ПАО "Газпром". По распределению природного газа потребителям уральское предприятие уступает лишь ООО "Газпром трансгаз Москва", поскольку в регионе ответственности ГТЕ проживает почти 10% населения РФ и работают крупнейшие металлургические и энергетические предприятия.