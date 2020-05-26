XXII Международный фестиваль "Интермузей-2020" откроется 27 мая

Москва, 26 мая. XXII Международный фестиваль "Интермузей-2020", оператором которого является музейно-выставочный центр РОСИЗО, открывается 27 мая.

"В условиях, когда были отменены все культурные мероприятия, крупнейшие экономические форумы и спортивные события, для нас крайне важно было сохранить "Интермузей" и провести его в дистанционном формате, – рассказала директор РОСИЗО Татьяна Волосатова. – Это уникальная площадка для межмузейного общения, представления новых проектов и обсуждения проблем отрасли. Сегодня музейщики переживают не лучшие времена, но мы убеждены, что вместе удастся ответить на современные вызовы и преодолеть любые сложности, сохранив аудиторию музеев. И речь идет не только о переходе в онлайн, но и расширении пространства музеев в офлайне. В частности, РОСИЗО сейчас готовит проект микровыставок, задачи которого – сделать искусство ближе горожанам, вплести его в городской контекст".

Теме музеев в эпоху карантина будет посвящена дискуссия в деловой программе "Выход музеев из карантина. Поиск решений" 27 мая в 11:00.

Программа "Интермузея-2020" будет состоять из трех блоков: виртуальная экспозиция, деловая программа, конкурсная программа. Основная тема фестиваля – "Хранители мира" – посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Музеям-участникам предоставлены персональные страницы для размещения виртуальных стендов. РОСИЗО специально для фестиваля сделал подборку графики из собственного собрания – фронтовые зарисовки Владимира Борисковича и Николая Денисовского, серия офортов Бориса Заборова "Памяти не вернувшихся с войны посвящается" и многое другое. Сегодня фонд "РОСИЗО" насчитывает более 45 тыс. единиц хранения, включающих уникальные образцы искусства XX и XXI веков, которые ложатся в основу масштабных выставочных проектов, таких как "Память поколений", "Сокровища музеев России" и многих др. Особое место в коллекции XX века занимают работы, посвященные Великой Отечественной войне: это не только выполненные по госзаказу работы, но и пронзительные, яркие полотна, полные личных переживаний художников, многие из которых сами стали участниками этих трагических событий.

Каждый художник воспринял события Великой Отечественной войны как личную трагедию, пропустив их через свое сердце и душу. Именно такой она представлена в подборке графики из собрания РОСИЗО, посвященной осмыслению военного подвига и трагедии народа, личным переживаниям и памяти поколений.

Виртуальную экспозицию можно будет посмотреть в любое время до конца 2020 года на портале фестиваля.

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